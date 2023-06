CABA: Delfina Wagner, la novia de Alfa de Gran Hermano, será precandidata a diputada

Juan Pablo Chiesa 24 de junio de 2023 Juan Pablo Chiesa será precandidato a jefe de Gobierno porteño por Aptitud Renovadora. Redes sociales

"Por las mujeres que no se suben al feminismo extremista y no necesitan cupos de género para cumplir sus objetivos. Por los ciudadanos que están cansados de los impuestos inútiles que nos dejan cada día más pobres. Quiero representar también a aquellos que creen en las ideas de la libertad y que fueron abandonados por sus líderes por algún acomodamiento político", continuó la pareja del ex Gran Hermano 2022.

En cuanto a su objetivo, Delfina Wagner explicó: "Vengo a representar a todos estos porteños que todos los días se levantan temprano para ir a trabajar y no pueden porque un dirigente piqueteros decidió que su protesta era más importante que tu trabajo y tu tiempo". Así, marcó de qué lado se encuentra en cuanto a su mirada política.

Para finalizar, la joven de 20 años contó cómo planea hacerlo: "Apostando por medidas que favorezcan al bienestar de los porteños, voy a trabajar todos los días para que los porteños puedan gozar de sus libertades sin políticos que les metan las manos en los bolsillos, ni delincuentes que pongan en riesgo sus vidas, ni piqueteros que violenten tus derechos ciudadanos. ¡Es ahora!".