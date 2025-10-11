Bombazo en Indomables: Antonio Aracre habló de un "nuevo plan de convertibilidad" tras el salvataje de Estados Unidos

El panelista detalló la estrategia económica del presidente Javier Milei, que se anunciaría el martes luego de la reunión con Donald Trump.

El economista liberal Antonio Aracre detalló que el presidente Javier Milei prepara un "nuevo plan de convertibilidad", que se anunciará el martes próximo después de la reunión con el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, en el Despacho Oval. Esto se da como consecuencia del salvataje del mandatario republicano, un swap de US$ 20.000 millones para la Argentina .

Javier Milei festejó el rescate financiero de Estados Unidos: "Será un hito fundacional de esta nueva era que comienza en el país"

En Indomables , en C5N , con la conducción de Diego Brancateli y Mariana Brey , el panelista aseguró: "Te diría que los argentinos estamos en condiciones de volver a soñar con esa convertibilidad que tuvimos en los 90 y que nos permitió gozar de la estabilidad durante una década , de un acceso al crédito en general, como nunca existió en la Argentina".

En este sentido, detalló que "todos los economistas dicen que 'en cinco años Argentina soluciona todo el problema que tiene en escasez de dólares, con el litio, con el gas, el petróleo, el cobre, el oro. El objetivo es construir el puente estos 5 años".

En su análisis, detalló que "'muchos dirán que no hay reservas como para mantener durante muchos años este tipo de cambio0" y respondió: "Con el swap de 20 mil millones de dólares del Tesoro para garantizar los pagos de la deuda durante los próximos dos años, por lo que no necesitamos reservas para eso". Encima con esa garantía se abren las puertas para las garantías para la refinanciación "sin problemas, de los mismos bonistas".

Por otro lado, advirtió que "los dólares que necesita el mercado de cambio, que ahora no tiene porque los tuvo que invertir para salvar la corrida de desconfianza que se generó en las dos últimas semanas, saldrán según anunció Scott Bessent. Estados Unidos va a intervenir en cantidad y en frecuencia las veces que sea necesario para garantizar que el tipo de cambio se mantenga entre las dos bandas que definió en su momento el ministro Luis Caputo".

El economista liberal subrayó que "Argentina es el único país importante y estratégico que puede ayudar a Estados Unidos a desalojar a China de esta parte del continente".

Como contrapartida, el periodista Pablo Ladaga recordó que "la convertibilidad hizo mucho daño, me gustaría que 'los Caputo', que hacen daño, respondieran con su patrimonio cuando sale todo mal".

En este sentido, recordó que Menem para sostener la convertibilidad vendió todo, entregó un montón de empresas del Estado a los privados, cuando se le terminó la guita empezó a emitir. Es Papá Noel (Trump)", ironizó.