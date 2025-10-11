11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Bombazo en Indomables: Antonio Aracre habló de un "nuevo plan de convertibilidad" tras el salvataje de Estados Unidos

El panelista detalló la estrategia económica del presidente Javier Milei, que se anunciaría el martes luego de la reunión con Donald Trump.

Por

El panelista describió cuál sería el nuevo plan económico de Mieli luego del salvataje de Trump.

C5N

El economista liberal Antonio Aracre detalló que el presidente Javier Milei prepara un "nuevo plan de convertibilidad", que se anunciará el martes próximo después de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval. Esto se da como consecuencia del salvataje del mandatario republicano, un swap de US$ 20.000 millones para la Argentina.

El presidente Javier Milei participó de un acto de campaña en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
Te puede interesar:

Javier Milei festejó el rescate financiero de Estados Unidos: "Será un hito fundacional de esta nueva era que comienza en el país"

En Indomables, en C5N, con la conducción de Diego Brancateli y Mariana Brey, el panelista aseguró: "Te diría que los argentinos estamos en condiciones de volver a soñar con esa convertibilidad que tuvimos en los 90 y que nos permitió gozar de la estabilidad durante una década, de un acceso al crédito en general, como nunca existió en la Argentina".

En este sentido, detalló que "todos los economistas dicen que 'en cinco años Argentina soluciona todo el problema que tiene en escasez de dólares, con el litio, con el gas, el petróleo, el cobre, el oro. El objetivo es construir el puente estos 5 años".

En su análisis, detalló que "'muchos dirán que no hay reservas como para mantener durante muchos años este tipo de cambio0" y respondió: "Con el swap de 20 mil millones de dólares del Tesoro para garantizar los pagos de la deuda durante los próximos dos años, por lo que no necesitamos reservas para eso". Encima con esa garantía se abren las puertas para las garantías para la refinanciación "sin problemas, de los mismos bonistas".

El panelista en el debate de Indomables

Por otro lado, advirtió que "los dólares que necesita el mercado de cambio, que ahora no tiene porque los tuvo que invertir para salvar la corrida de desconfianza que se generó en las dos últimas semanas, saldrán según anunció Scott Bessent. Estados Unidos va a intervenir en cantidad y en frecuencia las veces que sea necesario para garantizar que el tipo de cambio se mantenga entre las dos bandas que definió en su momento el ministro Luis Caputo".

El economista liberal subrayó que "Argentina es el único país importante y estratégico que puede ayudar a Estados Unidos a desalojar a China de esta parte del continente".

Como contrapartida, el periodista Pablo Ladaga recordó que "la convertibilidad hizo mucho daño, me gustaría que 'los Caputo', que hacen daño, respondieran con su patrimonio cuando sale todo mal".

En este sentido, recordó que Menem para sostener la convertibilidad vendió todo, entregó un montón de empresas del Estado a los privados, cuando se le terminó la guita empezó a emitir. Es Papá Noel (Trump)", ironizó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Cobertura especial de C5N: histórico acuerdo de paz entre Hamás e Israel

La guerra comercial entre EEUU y China volvió a escena.

Guerra comercial: Trump anunció un arancel del 100% a importaciones de China

El retorno de los desplazados es parte de la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel.

Fin de la guerra en Gaza: miles de palestinos volvieron a sus hogares

Paul Krugman.

Un premio Nobel de Economía advirtió que el salvataje de EE.UU. no busca rescatar a la Argentina

La escultura fue colocada en el Museo de Cera de Madrid.

Milei en Museo de Cera de Madrid: un artista colocó una figura suya como un perro faldero de Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Plan de paz en Gaza: Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

Rating Cero

Fulop planea vivir cerca de la pareja cuando se conviertan en padres.

La decisión de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini: "Me voy..."

Campamento de verano con Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard.
play

Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood.
play

De qué murió Diane Keaton, mito de Hollywood y ganadora del Óscar

La actriz estadounidense Diane Keaton.
play

La actriz Diane Keaton, ícono del cine, falleció a los 79 años

Richard Armitage y Hannah John-Kamen lideran un elenco que brilla en cada episodio.
play

Está en Netflix, es una serie súper corta y te mantiene atrapado cada segundo

Netflix busca revolucionar el género de las docuseries, mezclando realidad y ficción.
play

Está en Netflix y es una de las producciones más aterradoras del último tiempo

últimas noticias

El presidente Javier Mieli, durante su acto en el Movistar Arena.

Pese a los idas y vueltas, las denuncias de corrupción y la crisis, Milei nunca pierde el rumbo

Hace 4 minutos
play

Bombazo en Indomables: Antonio Aracre habló de un "nuevo plan de convertibilidad" tras el salvataje de Estados Unidos

Hace 34 minutos
Según las autoridades locales, se trataron de las lluvias más intensas en 73 años.

Trágico temporal en México: murieron 37 personas y miles de hogares resultaron destruidos

Hace 45 minutos
play
Lencioni festeja el gol agónico que lo llevó a los penales.

¡Histórico ascenso! Gimnasia de Mendoza le ganó por penales la final a Dep. Madryn y volverá a Primera tras 41 años

Hace 1 hora
El SMN anticipó condiciones de tiempo inestable para el fin de semana en el AMBA.

Pronóstico del tiempo en el AMBA: a qué hora llegan las lluvias este sábado 11 de octubre

Hace 1 hora