9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Causa $LIBRA: pidieron apartar al fiscal Taiano del caso

Acusan al fiscal Taiano de “pérdida de objetividad” y piden apartarlo en la causa por cohecho que involucra a Javier Milei.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Eduardo Taiano. 

Eduardo Taiano. 

Redes sociales

En un escrito presentado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, el querellante Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Oszust, solicitó el apartamiento del fiscal federal Eduardo Taiano en la causa $LIBRA que investiga presunto cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, expediente donde aparece mencionado el presidente Javier Milei y otras personas vinculadas.

Javier Milei llegó a Noruega.
Te puede interesar:

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

El planteo sostiene que el representante del Ministerio Público perdió la objetividad exigida por la ley y actuó de manera “discrecional, contradictoria e injustificadamente pasiva” frente a múltiples medidas de prueba solicitadas por las querellas.

“No posee la objetividad debida”, advierte en su escrito Romeo y afirma que Taiano no ha mantenido la neutralidad que exige el artículo 9 inciso d de la Ley 27.148 y otras normas procesales:

“El Dr. Eduardo Taiano no posee la objetividad debida en el desempeño de sus funciones en esta causa”, señala la presentación.

El querellante recuerda que los fiscales tienen el deber legal de actuar con equilibrio, imparcialidad y resguardo de los valores del Estado de derecho, incluso cuando ello implique producir prueba que pueda favorecer al imputado.

Cinco pedidos sin respuesta:

El escrito detalla una serie de actuaciones del fiscal que, según la querella, demuestran una actitud “omisa”:

  • Pedidos de informes sobre billeteras virtuales vinculadas a los investigados (25/11/2025), sin respuesta alguna.

  • Solicitud de allanamientos en domicilios donde podrían hallarse elementos clave (14/11/2025). No hubo pronunciamiento del fiscal.

  • Pedido de indagatoria para los imputados Novelli y Terrones Godoy (21/10/2025). Taiano respondió rechazando la detención, pero no se expidió sobre la indagatoria.

  • Citaciones a testigos solicitadas por la querella (10/9/2025). Tampoco hubo respuesta.

  • Otro pedido de citación formulado por la querella (10/6/2025) sobre un testigo considerado clave, Demian Reidel. No se dictó resolución alguna respecto de esa solicitud.

La querella remarca que en todos los casos hubo un “silencio sistemático” del fiscal, lo que perjudica el avance de la investigación.

Contradicciones entre dictámenes:

Otro de los puntos centrales es la presunta inconsistencia entre resoluciones del propio Taiano.

El escrito sostiene que, el 11/3/2025, el fiscal dictaminó que los hechos investigados en esta causa tenían estrecha vinculación con otro expediente sobre la criptomoneda “$Libra”, afirmando que ambas investigaciones compartían circunstancias relevantes.

Sin embargo, apenas meses después, el 30/5/2025, Taiano emitió otro dictamen donde afirmó lo contrario:

“Las circunstancias presuntamente delictivas atribuidas a Karina Milei en esta causa son distintas, que refieren a un objeto de investigación más amplio, sin conexión directa ni afectación inmediata de los derechos del pretenso querellante”.

Según la querella, esta divergencia evidencia una falta de coherencia incompatible con el estándar de objetividad.

“No prioriza los intereses generales de la sociedad” “No prioriza los intereses generales de la sociedad”

El escrito también cita doctrina y jurisprudencia sobre el rol del Ministerio Público, remarcando que los fiscales deben priorizar el interés público y actuar con autonomía frente al poder político.

En ese sentido, el querellante Romeo afirma: “La pérdida de objetividad del Sr. Fiscal parece deberse a que no está priorizando sus vínculos con la sociedad y, por el contrario, está protegiendo intereses ajenos al proceso”.

Qué busca la querella con la presentación

El planteo solicita que Taiano sea apartado de la investigación y que otro fiscal asuma la dirección del caso para “garantizar transparencia, imparcialidad y respeto por los estándares constitucionales”.

La causa continúa en trámite y ahora será el juez Marcelo Martínez de Giorgi quien deberá resolver si hace lugar o no al apartamiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Caputo y Bausili enfrentan una licitación clave.

Deuda en pesos: el Gobierno afronta vencimientos por $40 billones en una licitación clave

play

Con la reforma laboral como proyecto principal, el Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo

Trump se adjudicó la victoria de LLA en Argentina. 

Trump aseguró que "Milei estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé"

Javier Milei se reunió con el premio nobel de economía Nobel Robert Merton

Javier Milei se reunió con el premio nobel de economía Nobel Robert Merton

Luis Petri formalizó su renuncia y dejó el Ministerio de Defensa

Luis Petri formalizó su renuncia y dejó el Ministerio de Defensa con una carta a Milei

Javier Milei vuelve a salir del país.

Milei partió a Noruega: estará en la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey Harald V

Rating Cero

Gimena Accardi.
play

Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

Buenos días, Verónica es una serie original de Netflix. 
play

La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

últimas noticias

El hecho violento fue denunciado en reds con imágenes impactantes.

"Intentó matarme por ser gay": cómo fue el brutal ataque contra La Queen en Villa Real

Hace 10 minutos
Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Condenaron al policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Hace 15 minutos
Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Hace 16 minutos
Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

La multitudinaria juntada de golden retrievers en Palermo llegó a la portada de The Washington Post

Hace 17 minutos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

México negocia con Estados Unidos para evitar arancel del 5% por una histórica disputa hídrica

Hace 22 minutos