Coimas en Discapacidad: uno de los acusados rompió el pacto de silencio

El exfuncionario de ANDIS Roger Grant confirmó que era Daniel María Garbellini quien le indicaba directamente a quién debía contactar para cotizar los medicamentos y a quién se debía adjudicar la compra.

La declaración de Grant sugiere que los procesos de compra estaban previamente digitados.

El exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Roger Grant rompió el pacto de silencio que había entre los acusados en la causa que investigan presuntos hechos de corrupción en la compra de medicamentos.

El excoordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS declaró este lunes ante la Justicia y confirmó que era Daniel María Garbellini quien le indicaba directamente a quién debía contactar para cotizar los medicamentos PACBI (Programa de Asistencia para Personas con Cobertura Básica) y a quién se debía adjudicar la compra.

El periodista Ariel Zak señaló en Minuto Uno que la declaración de Grant significa que sabía quiénes iban o no a cotizar, manejaba los tiempos del proceso, ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema y se interiorizaba sobre quiénes habían "podido" cotizar.

Según fuentes judiciales, la declaración de Grant corrobora la imputación que pesa sobre él, confirmando el esquema de direccionamiento de las contrataciones en el organismo. Grant aseguró que todas sus acciones fueron ejecutadas "bajo las órdenes de Garbellini", quien se desempeñaba como superior en el período investigado.

Esto sugiere que no existía competencia real de precios entre proveedores y que los procesos de compra estaban previamente "digitados". Grant era el ejecutor directo, manejando los tiempos del proceso y las altas de droguerías en el sistema.

La participación de Roger Grant se extiende a figurar en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, otro de los implicados en la causa, lo que indica su rol clave en la concreción de los direccionamientos ordenados por Garbellini.

