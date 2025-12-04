La Legislatura bonaerense aprobó la Ley de Financiamiento para tomar deuda por más de u$s3.000 millones

Finalmente se destrabó la tensión en el Poder Legislativo provincial y se negoció la creación de un fondo municipal de $350.000 millones, condonaciones de deudas Covid-19 y cargos para la oposición en organismos.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley durante la madrugada del jueves el proyecto de Financiamiento por más de u$s3.000 millones enviado por el gobernador Axel Kicillof . El oficialismo alcanzó los dos tercios requeridos para sacar adelante la norma, luego de semanas de negociaciones.

La iniciativa avanzó primero en la cámara baja con acompañamiento de 36 integrantes del bloque de Unión por la Patria, la UCR + Cambio Federal, Somos Buenos Aires, la Coalición Cívica, Nuevos Aires, Unión y Libertad y el PRO , que rechazó algunos puntos en particular, y alrededor de las 4 fue sancionada en el Senado.

Las negociaciones incluyeron un cambio en carta orgánica del Banco Provincia para sumar un nuevo director por la oposición, al igual que en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de Apelación .

Estaba previsto que el debate sobre la Ley de Financiamiento en la Legislatura bonaerense se desarrollara el 26 de noviembre , pero quedó en pausa en medio de la tensión por la distribución de fondos hacia las intendencias. El gobernador bonaerense reclamó la autorización para tomar deuda por u$s3.035 millones para cancelar obligaciones previas.

El lunes, Kicillof encabezó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno y advirtió sobre la importancia de la Ley de Financiamiento. "Es para algo muy simple: para que la Provincia pueda seguir funcionando y cumpla con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses. No estamos tomando deuda para obras faraónicas ni pedimos nada diferente de las provincias para sostener su funcionamiento y la situación normal", aseveró.

"Hoy, tenemos un pedido no de nueva deuda, sino de los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda parte del año pasado, donde no tuvimos las leyes, y parte de este año que tenemos los nuevos vencimientos. Terminada esta operación, la deuda, si no es por el tipo de cambio, no subirá ni bajará, sino que se mantendrá", marcó en esta línea.

En tal sentido, alertó sobre las consecuencias de que se rechace el proyecto: "No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos originalmente con recursos que se detraigan de salud, educación y diferentes áreas del Estado, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento y del orden económico y social de nuestra Provincia".

Embed - AXEL KICILLOF pidió a la Legislatura bonaerense que apruebe el FINANCIAMIENTO

Ley de Financiamiento de la provincia de Buenos Aires: los detalles

La nueva ley establece la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, a distribuir entre los 135 municipios, por hasta $350 mil millones, sujeto a la colocación de toda la deuda solicitada, con una garantía de $250 mil millones a liquidarse en cinco cuotas en el primer semestre de 2026 y la condonación de las deudas municipales por los fondos Covid-19, una demanda sostenida por intendentes de todos los signos políticos.

Finalmente, se definió que el 70% del Fondo se repartirá entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante financiará programas provinciales destinados a las comunas, gestionados por los tres ministerios con competencia en infraestructura, ambiente y transporte. Y habrá una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

El proyecto aprobado habilita operaciones por hasta u$s3.635 millones, estructurados en dos tramos principales: uno por u$s1.045 millones y otro por u$s1.990 millones. Incluye además la emisión de Letras del Tesoro por hasta u$s250 millones en 2026; la autorización a Buenos Aires Energía S.A. para tomar u$s150 millones destinados a proyectos energéticos; y la habilitación a Aubasa para endeudarse por u$s250 millones para obras de infraestructura.

El Gobierno fundamentó esta necesidad de tomar deuda en tres ejes: el pago de vencimientos en moneda extranjera heredados de la gestión de María Eugenia Vidal, dado que en 2026 caduca el equivalente a u$s2.500 millones, de los cuales u$s830 millones corresponden a compromisos en moneda extranjera, distribuidos en dos cuotas de u$s415 millones cada una.

También empleará los recursos para la reactivación de la obra pública provincial paralizada tras el recorte dispuesto por la administración de Javier Milei; y la cobertura de áreas de gestión afectadas por el déficit financiero generado por la caída de transferencias nacionales.