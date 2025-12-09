Importación de ropa usada: Pichetto advirtió sobre los "graves riesgos sanitarios y ambientales" El presidente del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados expresó su rechazo a una medida que, según sus declaraciones, socava la producción nacional. Por + Seguir en







Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal. Télam

El diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal, lanzó una fuerte crítica contra la política de apertura a la importación de ropa usada, alertando sobre graves riesgos sanitarios y ambientales, y el consecuente impacto negativo en la industria textil argentina. A través de sus redes sociales, el legislador expresó su rechazo a una medida que, según sus declaraciones, socava la producción nacional.

"Ningún país serio en el mundo autoriza la entrada de ropa usada debido a los graves riesgos sanitarios y ambientales que implica", señaló Pichetto en su cuenta de X, en relación a la finalización del decreto que mantuvo la prohibición hasta 2022, que a su entender "abrió la puerta a una importación creciente de estos productos", lo que significó "un paso más en la destrucción de la industria textil argentina".

Pichetto ropa usada Pichetto subrayó que la situación actual de la importación de ropa usada agrava el ya crítico panorama del sector. "La locura argentina consolida la destrucción de la industria textil", sentenció el legislador en otra publicación, aludiendo a la competencia que esta mercadería genera sobre la producción local.

El presidente del bloque Encuentro Federal remarcó que la industria textil opera hoy "apenas al 37% de su capacidad instalada" y debe "competir con la entrada de ropa usada, lo que degrada a la industria y magnifica el efecto de la alta presión impositiva sobre la industria". Para Pichetto, este esquema configura un "modelo que premia la importación y degrada la producción".

Pichetto ropa usada 2 El reclamo del diputado se alinea con la creciente preocupación de cámaras empresariales del sector que alertaron sobre el aumento exponencial de las importaciones de ropa usada en los últimos años, manifestando que se trata de mercadería que ingresa sin los controles de calidad adecuados.