Bahía Blanca lanzó plan hidráulico para prevenir inundaciones tras el temporal

El municipio acordó una contribución extraordinaria con privados para financiar un paquete de 13 intervenciones pluviales en barrios vulnerables a inundaciones.

Bahía Blanca tras el temporal de marzo. Foto: Pablo Presti - EFE.

El municipio de Bahía Blanca, gobernado por Federico Susbielles, puso en marcha un “plan extraordinario de reconstrucción hidráulica” que incluye 13 obras de desagües pluviales en barrios de alta vulnerabilidad, como Ingeniero White, General Daniel Cerri, Villa Harding Green y sectores bajos del casco urbano.

El programa prevé una inversión estimada en $27.000 millones a ejecutar en los próximos dos años, con intervenciones de gran porte como el pluvial de calle Laínez, que beneficiará a los barrios Oasis y Taxistas, y otras obras en Cenci, Los Olivos, Villa Belgrano, Nueva Belgrano, Molina Campos y Villa Mitre.

El paquete se complementa con la reconstrucción de unos 250 sumideros financiada por la provincia, con plazo de finalización en 2027.

Qué sector empresarial acordó con el gobierno de Bahía Blanca

El financiamiento surge de un acuerdo público-privado con empresas del polo petroquímico y firmas cerealeras, que aportarán una contribución extraordinaria prorrateada entre 2026 y 2027, luego de que se descartara un aumento más brusco en la alícuota de la tasa a la actividad industrial.

La comuna estima recaudar $12.500 millones el año próximo y un adicional anual de $3.000 millones de parte de las cerealeras. Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de un esquema “inédito” de cooperación para encarar obras estructurales sin acceso a financiamiento internacional ni apoyo específico del gobierno nacional.

