Axel Kicillof: "Es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina" El gobernador bonaerense participó de la cumbre progresista celebrada en Barcelona, donde cuestionó el plan económico del Gobierno, aseguró que Luis Caputo ya habla como "un disco rayado" y sentenció: "No hay sector de la economía que le vaya bien". Por + Seguir en







Axel Kicillof participó de la cumbre progresita en España.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar el plan económico de Javier Milei y señaló que "es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina". Lo hizo al participar de la cumbre progresista celebrada en Barcelona, España, donde, en diálogo con C5N, aseguró que Luis Caputo ya habla como "un disco rayado" y sentenció: "No hay sector de la economía que le vaya bien".

El Global Progressive Mobilisation (GPM) es una cumbre impulsada por el presidente de España, Pedro Sánchez, que contó con la participación de 100 partidos políticos de los cinco continentes y con más de 150 ponencias donde se analizó y debatió la actualidad política mundial y el avance de las ultraderechas.

“Mirá, la verdad que impresionante una asistencia de no solo presidentes, líderes de países como son, por supuesto Pedro Sánchez, después Lula (Da Silva), Claudia (Sheinbaum). Estuve también con (Gustavo) Petro, vino el expresidente de Chile. La verdad que una reunión muy importante, hemos podido hablar con casi todos ellos y si no también participación de sectores políticos de países que como en Argentina gobierna la derecha y que están sufriendo ya los resultados de esas políticas. Creo que cada vez es más claro”, señaló Axel en un primer momento al periodista de C5N Guido Agostinelli.

axel españa Axel Kicillof participó de la Global Progressive Mobilisation realizada en Barcelona, España. Ante la consulta sobre los dichos de Luis Caputo en AmCham, de que "los próximos 18 meses en Argentina serán los mejores en décadas", el mandatario bonaerense fue tajante al cuestionar el plan económico: "Es un disco rayado, empezó con que la economía iba a caer dos meses cuando devalúa Milei y que iba a crecer en V corta. Después habló del pedo de buzo... ya va bastante más de dos años y lo que observamos es que el empleo se destruye, que obviamente incluso a los pocos que muestran un resultado positivo no crean empleo, no derrama sobre nadie".

"Lo que está habiendo es un saqueo de los recursos naturales de nuestro país, está habiendo negocios financieros, pero no está habiendo empleo, producción, salud, educación, la vida cotidiana cada vez más difícil”, remarcó Kicillof.