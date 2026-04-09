Axel Kicillof lanzó su espacio político y cruzó a Javier Milei: "Este modelo nos está llevando a la disolución nacional" El gobernador bonaerense encabezó la presentación del Movimiento Derecho al Futuro en Ciudad Universitaria, luego de imponerse como el nuevo presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. "Tenemos que defender la ciencia, la universidad y la soberanía", sostuvo. Por + Seguir en







Axel Kicillof presentó su espacio político en la UBA y se proyecta hacia las presidenciales del 2027. X @Kicillofok

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la presentación formal de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Ciudad de Buenos Aires. Con críticas al presidente Javier Milei, a quien acusó de llevar el país hacia la "disolución nacional", se proyectó como una alternativa para las elecciones de 2027 y destacó la necesidad de "defender la ciencia, la universidad y la soberanía".

El acto se realizó desde las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de la UBA, en Ciudad Universitaria, y marcó el inicio de una etapa en la que el gobernador buscará ampliar su proyección nacional. El lanzamiento se dió en un contexto de caída de la imagen del gobierno de Milei tras la acumulación de escándalos y denuncias, como las que apuntan contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

"Esto no es un simple ajuste, sino un plan de destrucción masiva de la educación pública y nuestro sistema científico", afirmó Kicillof. "Lo que está ocurriendo es realmente muy grave: los docentes y los investigadores tienen sus sueldos por el piso, las transferencias se derrumbaron y las obras de infraestructura en universidades fueron paralizadas", señaló.

"Es tiempo de reflexionar acerca de qué pasaría si Milei continúa cuatro años más en el poder: este modelo nos está llevando a un estado de disolución nacional, en contra de lo que dice nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad", advirtió el gobernador, pero subrayó: "Hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros".

"Con la premisa de que no hay desarrollo autónomo sin ciencia y educación, los invito a trabajar juntos y a no perder el tiempo en discusiones internas. Tenemos una inmensa tarea por delante: plantar la bandera de la industria nacional y la defensa de la ciencia, la universidad y la soberanía", concluyó.

Axel Kicillof 09-04-26 Kicillof llamó a "plantar la bandera de la industria nacional, la ciencia y la soberanía". X @Kicillofok De cara al armado electoral, el gobernador enfrenta el desafío de construir una estructura propia con alcance federal. Esa necesidad se volvió más evidente tras su desempeño en la interna del Partido Justicialista bonaerense, donde logró imponerse en la mayoría de los distritos en disputa y alteró el equilibrio de poder dentro del espacio. Ese resultado también expuso tensiones con sectores vinculados a Máximo Kirchner y la organización La Cámpora, en un proceso que reconfigura el mapa interno del peronismo provincial. Desde su creación, el MDF fue presentado como una herramienta para diferenciarse del kirchnerismo tradicional y ensayar una construcción más amplia. Sin embargo, Kicillof ha mantenido canales de diálogo con Cristina Kirchner, en un delicado equilibrio entre la búsqueda de autonomía y la necesidad de sostener la unidad del espacio. En paralelo, distintos estudios de opinión pública comenzaron a ubicar al gobernador como uno de los dirigentes con mejores perspectivas frente al oficialismo. Algunas proyecciones incluso lo muestran competitivo en un eventual balotaje, especialmente en territorio bonaerense, donde concentra su principal base de apoyo.