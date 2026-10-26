Axel Kicillof, tras el triunfo de Lula da Silva: "Es un envión para lo que estamos construyendo en Argentina"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires celebró la histórica remontada del presidente brasileño y aseguró que el líder del PT "demostró que no es imposible derrotar al gran aparato de la derecha". "Ayer perdieron Milei y Trump", subrayó.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , celebró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil y destacó el resultado como una señal política frente al avance de la ultraderecha. En una entrevista con Gustavo Sylvestre en Radio 10, sostuvo que el triunfo del mandatario brasileño deja enseñanzas para la Argentina de cara al próximo año.

"Lágrimas de libertario", la oposición argentina celebró la reelección de Lula da Silva en Brasil

“Enorme alegría. Mucho para mirar, para aprender, reflexionar” , expresó Kicillof, quien remarcó que la voluntad política de Lula y la movilización popular permitieron revertir los pronósticos electorales.

Para el gobernador, el resultado demuestra que es posible enfrentar el poder de las redes sociales, la injerencia política internacional y los discursos de odio. También destacó el papel de la militancia durante la campaña.

“Lula mostró que a la ultraderecha se le puede ganar también donde ellos juegan de local. La respuesta fue movilización en las calles y en las redes”, afirmó.

Kicillof también resaltó el planteo de Lula de avanzar en la regulación de las plataformas digitales y cuestionó el poder que tienen sus algoritmos para definir los contenidos que reciben los usuarios. “El que maneja el algoritmo decide qué ves. Es muy desequilibrado e injusto” , señaló.

Además, destacó la intención del presidente brasileño de impulsar una mayor participación popular durante su nuevo mandato y mencionó las iniciativas de gobierno que, según indicó, lograron sumar apoyos incluso en un Congreso adverso.

Kicillof apuntó contra Milei: “En Brasil no quisieron saber nada con la motosierra”

Al analizar las consecuencias políticas de la elección, Kicillof vinculó el resultado con el escenario internacional y aseguró que el triunfo de Lula representa una derrota para los referentes de la ultraderecha.

“Ayer ganó Lula y perdieron Trump y Milei. La ultraderecha estaba al acecho para quedarse con Brasil dentro de un proyecto continental, internacional”, afirmó.

El gobernador también cuestionó el estilo de comunicación de Javier Milei y lo comparó con el de Flávio Bolsonaro. Según sostuvo, ambos recurren a una modalidad agresiva que se apoya en los insultos y los discursos de odio.

“Esa actitud es calcada por la ultraderecha argentina que funciona con odio, insultos como las barbaridades que dice Milei cada vez que el periodismo o la política lo critica”, expresó.

En ese sentido, recordó que el Presidente viajó a Brasil para calificar de “ladrón” a Lula y consideró que el resultado electoral expuso los límites de esa estrategia política.

“Milei fue a Brasil a decirle ladrón a Lula. Por eso el resultado de las elecciones es una derrota para esa modalidad prepotente y la absoluta falta de contacto con lo que está pasando”, sostuvo.

Por último, Kicillof consideró que el triunfo brasileño tiene una importancia particular para la Argentina y resumió su lectura de la elección con una frase contundente: “En Brasil no quisieron saber nada con la motosierra de Milei”.