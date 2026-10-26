A qué hora es la gala del Balón de Oro 2026: cómo ver la entrega del galardón Lionel Messi, Lautaro Martínez están entre los nominados y Emiliano "Dibu" Martínez es uno de los candidatos al Lev Yashin. La ceremonia número 70 será en Londres, por primera vez. Por Agregar C5N en









Lionel Messi ganó 8 Balones de Oro, en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Redes sociales

Este lunes será la 70° edición de la entrega del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso en el mundo del fútbol y que entre los argentinos nominados se encuentran Lionel Messi, Lautaro Martínez y Emiliano “Dibu” Martínez, como mejor arquero.

La ceremonia se llevará a cabo en el London Palladium Theatre, en Londres, y será la primera vez que dicho evento no se realiza en Francia. El cambio de sede se debe a un homenaje al primer ganador, el inglés Stanley Matthews, en 1956. El premio lo organizan France Football y la UEFA.

El evento, que contará con la presencia de todas las figuras del fútbol mundial, comenzará a las 17 (hora de Argentina) y se podrá ver en vivo por el streaming gratuito en la plataforma DAZN y en el canal de YouTube de Claro Sports.

El capitán de Inter Miami y exdelantero de Racing integran la lista de 30 candidatos al Balón de Oro masculino, que distingue al futbolista más destacado de la temporada 2025-2026, quienes disputan el galardón con Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Lamine Yamal y Harry Kane, entre otros.

El ahora excapitán de la Selección Argentina es el máximo ganador de este premio con ocho y el último lo levantó en 2023 tras ganar el Mundial de Qatar 2022, convirtiéndose así en el máximo ganador de la historia de la distinción y, esta vez, volverá a situarse en la escena global tras el subcampeonato en el Mundial 2026 de la FIFA y el gran año en el Inter Miami.

Por su parte, el actual arquero de Chelsea está nominado al Trofeo Yashin, que premia al mejor arquero de la temporada. El Dibu ya obtuvo ese reconocimiento en 2023 y 2024. El premio que otorga la France Football Además del Balón de Oro masculino, la ceremonia entregará distinciones en el fútbol femenino y reconocerá a los mejores jugadores jóvenes, entrenadores y equipos de la temporada. Balón de Oro: quiénes son los 30 nominados Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Erling Haaland (Manchester City)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Harry Kane (Bayern de Múnich)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) Sadio Mané (Al-Nassr)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Joao Neves (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (Barcelona)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vitinha (Paris Saint-Germain)