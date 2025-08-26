26 de agosto de 2025 Inicio
Axel Kicillof, sobre el escándalo por coimas: "No alcanza con negarlo, lo tienen que explicar"

El gobernador bonaerense remarcó que la denuncia contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios es "grave" y llegó "de adentro del Gobierno". "Se vienen acumulando una serie de hechos muy escandalosos", sostuvo.

Kicillof señaló que las denuncias contra el Gobierno tienen verosimilitud.

Kicillof señaló que las denuncias contra el Gobierno tienen "verosimilitud".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la actitud del Gobierno en medio del escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtió que "no alcanza con negar" los hechos, sino que los funcionarios involucrados "tendrán que explicarlo en la Justicia".

Axel Kicillof calificó de escabroso el caso de las coimas en Discapacidad y exigió celeridad de la Justicia.
Axel Kicillof calificó de "escabroso" el caso de las coimas en discapacidad y exigió celeridad de la Justicia

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró este lunes que el contenido de los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, es "absolutamente falso" y lo atribuyó a una "monumental operación" de la oposición. Tanto el presidente Javier Milei como su hermana y principal apuntada, Karina Milei, evitaron referirse al tema en sus apariciones públicas.

"Este es un gobierno que no tiene abuelita: son el mejor ministro, el mejor gobierno. Y cuando uno tiene que hacerse ese autobombo es porque realmente los demás no ven lo mismo. La transparencia hay que demostrarla, hay que ejercerla, y es una opinión de otros también", señaló Kicillof este martes en CNN Radio.

"Se vienen acumulando una serie de hechos y denuncias, algunas muy escandalosas. En esto soy respetuoso, pero creo que son graves las denuncias que hay, por la sucesión y verosimilitud que tienen. Como las valijas que se vieron llegar, fueron denuncias de adentro del Gobierno", remarcó.

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: "Irresponsable"
Kicillof señaló que el escándalo por coimas en ANDIS es una más en una "sucesión" de denuncias.

Kicillof señaló que el escándalo por coimas en ANDIS es una más en una "sucesión" de denuncias.

Kicillof comparó la denuncia por coimas en ANDIS con el escándalo que se desató luego de que Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA. "Cuando Hayden Davis habló, dijo algo parecido a lo que se está hablando hoy: 'A Milei le hago decir lo que quiero pagándole a la hermana', y ahora aparece esto del 3%. Lo tiene que explicar el Gobierno", sostuvo.

Consultado sobre las declaraciones de Martín Menem, quien aseguró que Milei es la persona "más transparente de la historia", el gobernador respondió: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces". "Me parece un tema grave como denuncia. Spagnuolo era muy de confianza de Milei, de Karina, Lule, todos esos personajes. No alcanza con negarlo: lo tienen que explicar en la Justicia, como corresponde", insistió.

Oscar Zago, sobre el escándalo de las coimas: "Es una bala que entró, rozó y puede dañar otros organismos"

El diputado nacional y presidente del bloque MID, Oscar Zago, se refirió en C5N al escándalo que sacude el Gobierno por un presunto entramado de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "Es una bala que entró, rozó y puede dañar otros organismos", aseguró.

Para el legislador, en la entrevista de hace un año con el periodista Alejandro Fantino, indirectamente "dicen cosas que sucedieron un año después". Ante esta situación, señaló en La Mañana que "es una turbulencia con muchos nubarrones que está sufriendo el Gobierno nacional".

Embed - COIMAS en la AGENCIA de DISCAPACIDAD: HABLA OSCAR ZAGO

Por otro lado, cuestionó al oficialismo y consideró que otros inconvenientes como el caso $LIBRA no generaban daño para el Ejecutivo, pero ahora, "sí creo que al Gobierno hoy le entró una bala. (...) Es una bala de daño. Me parece que es una bala que entró, rozó y puede dañar otros organismos", advirtió.

