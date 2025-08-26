Escándalo por coimas: comenzó el peritaje al celular de Diego Spagnuolo

26 de agosto de 2025 Inicio
Personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) logró acceder a la información del dispositivo y se creó una copia espejo para su análisis en el marco de la causa que investiga las denuncias por corrupción en el área de discapacidad.

Personal del Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), perteneciente a la Procuración General de la Nación, logró acceder al teléfono de Diego Spagnuolo, extitular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y creó una copia espejo para que los investigadores puedan analizar la información contenida en el dispositivo en el marco de la causa que investiga el escándalo de coimas que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El funcionario se presentará en el Congreso.
En medio de la denuncia por corrupción, Francos irá al Congreso para responder más de 1.300 preguntas sobre la gestión

Escándalo de las coimas: Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

En medio del escándalo por la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad, se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, y entregó su celular. Lo hizo en compañía de su abogado, Martín Magram, después de que la Justicia lo buscara sin éxito desde el jueves pasado.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso además el bloqueo de las cajas de seguridad vinculadas a los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como a la familia Kovalivker: Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre Eduardo.

El pedido, que se formalizó a través del Banco Central, apuntó a evitar cualquier maniobra de vaciamiento que pueda entorpecer la investigación. La medida fue solicitada por el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la causa.

Jonhatan Kovalivker
Jonathan Kovalivker es uno de los due&ntilde;os de la droguer&iacute;a Suizo Argentina.

Jonathan Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

El expediente, iniciado hace apenas cinco días, ya desplegó un fuerte operativo de recolección de pruebas: allanamientos en los domicilios de los principales imputados, secuestro de teléfonos y computadoras de la Agencia de Discapacidad, y la incautación de dinero en efectivo. El viernes pasado, Emmanuel Kovalivker fue detenido en Nordelta cuando intentaba salir en su auto con 266.000 dólares y 7 millones de pesos.

Su hermano Jonathan, en cambio, logró evadir a la Policía y, según sospechan los investigadores, habría vaciado la caja fuerte de su habitación antes de fugarse.

La fuga encendió las alarmas sobre las responsabilidades en el country. En ese marco, fue indagado el jefe de seguridad de Nordelta para determinar cómo se permitió la salida de Kovalivker pese al operativo en curso. La sospecha es que pudo haber existido connivencia interna o negligencia en los controles, un dato que alimenta la tensión alrededor de un caso que combina denuncias de corrupción, manejos turbios en la obra social más vulnerable del Estado y ahora, también, un capítulo de presunto encubrimiento.

Noticia en desarrollo.-

