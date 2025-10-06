Manuel Adorni contó cómo fue la renuncia de José Luis Espert: "Dio un paso al costado en pos de las ideas"

El portavoz confirmó que el excandidato a diputado habló con Javier Milei horas antes de anunciar públicamente su decisión. "Si suma o resta, eso lo tendrá que evaluar la gente el 26 de octubre", sostuvo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que José Luis Espert habló con el presidente Javier Milei antes de hacer pública su renuncia como candidato a diputado nacional, confirmó que la intención es que lo reemplace Diego Santilli y destacó que dio "un paso al costado en pos de las ideas" de La Libertad Avanza (LLA).

El portavoz contó que este domingo, "un poco antes del mediodía, José Luis lo llamó al Presidente para ponerle la renuncia a disposición". La charla se dio varias horas antes de que Espert lo anunciara en redes sociales, ya que publicó el posteo a las 18:45.

"No fue más que eso. Más allá de las especulaciones que hubo el viernes de que había ido a Olivos a presentar la renuncia y el Presidente se la había rechazado, eso no había sido así", aclaró en El Observador. "José Luis le manifiesta la decisión, y el Presidente le da lugar a eso por la tamaña operación que venía sufriendo", afirmó.

"Lo que a uno le afecta este tipo de operaciones es difícil de imaginar. Todos hemos pasado por operaciones de mayor o menor dureza o crueldad, y son procesos que cada persona los toma distinto. Y José Luis decidió dar un paso al costado en pos de que las ideas sigan avanzando", destacó el portavoz.

En ese sentido, señaló que la oposición busca correr el debate "del plano de las ideas y de las propuestas" para llevarlo a temas "personales". "Entonces, para no correr el eje de la discusión, en lo personal creo que la decisión fue correcta: dar un paso al costado en pos de la general y de lo que se viene en adelante", destacó.

Adorni confirmó que la intención de LLA es que, tras la renuncia de Espert, su lugar como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires sea ocupado por Diego Santilli. "De todas maneras, todo esto depende de la Junta Electoral, que es quien en definitiva aprueba o desaprueba este tipo de cuestiones. Yo desconozco mucho de los tiempos, pero entiendo que hoy va a estar la novedad final con respecto a cómo quedan las listas", adelantó.

Respecto a si se volverán a imprimir las boletas que se hicieron con la imagen de Espert, el portavoz no lo descartó: "Si la Junta Electoral lo considera y los tiempos dan, efectivamente sí. Y si no, se votará con la boleta, entendiendo de todas maneras que la gente vota ideas y un modelo de país, más allá de una foto", sostuvo.

"Nosotros lo que tenemos plasmado en la boleta son ideas y un proyecto de país. Después, el tema de si uno lo capitaliza o no, si te suma o te resta, bueno, eso lo tendrá que evaluar la gente el 26 de octubre. Lo que no cambió en nada son las ideas que defendemos y la postura que tenemos hacia la Argentina que queremos", afirmó.