6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Manuel Adorni contó cómo fue la renuncia de José Luis Espert: "Dio un paso al costado en pos de las ideas"

El portavoz confirmó que el excandidato a diputado habló con Javier Milei horas antes de anunciar públicamente su decisión. "Si suma o resta, eso lo tendrá que evaluar la gente el 26 de octubre", sostuvo.

Por
Espert renunció a su candidatura y a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

Espert renunció a su candidatura y a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

Redes sociales

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que José Luis Espert habló con el presidente Javier Milei antes de hacer pública su renuncia como candidato a diputado nacional, confirmó que la intención es que lo reemplace Diego Santilli y destacó que dio "un paso al costado en pos de las ideas" de La Libertad Avanza (LLA).

Te puede interesar:

La Libertad Avanza presentó ante la Justicia la renuncia de Espert y pidió la reimpresión de boletas

El portavoz contó que este domingo, "un poco antes del mediodía, José Luis lo llamó al Presidente para ponerle la renuncia a disposición". La charla se dio varias horas antes de que Espert lo anunciara en redes sociales, ya que publicó el posteo a las 18:45.

"No fue más que eso. Más allá de las especulaciones que hubo el viernes de que había ido a Olivos a presentar la renuncia y el Presidente se la había rechazado, eso no había sido así", aclaró en El Observador. "José Luis le manifiesta la decisión, y el Presidente le da lugar a eso por la tamaña operación que venía sufriendo", afirmó.

"Lo que a uno le afecta este tipo de operaciones es difícil de imaginar. Todos hemos pasado por operaciones de mayor o menor dureza o crueldad, y son procesos que cada persona los toma distinto. Y José Luis decidió dar un paso al costado en pos de que las ideas sigan avanzando", destacó el portavoz.

En ese sentido, señaló que la oposición busca correr el debate "del plano de las ideas y de las propuestas" para llevarlo a temas "personales". "Entonces, para no correr el eje de la discusión, en lo personal creo que la decisión fue correcta: dar un paso al costado en pos de la general y de lo que se viene en adelante", destacó.

Adorni confirmó que la intención de LLA es que, tras la renuncia de Espert, su lugar como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires sea ocupado por Diego Santilli. "De todas maneras, todo esto depende de la Junta Electoral, que es quien en definitiva aprueba o desaprueba este tipo de cuestiones. Yo desconozco mucho de los tiempos, pero entiendo que hoy va a estar la novedad final con respecto a cómo quedan las listas", adelantó.

Respecto a si se volverán a imprimir las boletas que se hicieron con la imagen de Espert, el portavoz no lo descartó: "Si la Junta Electoral lo considera y los tiempos dan, efectivamente sí. Y si no, se votará con la boleta, entendiendo de todas maneras que la gente vota ideas y un modelo de país, más allá de una foto", sostuvo.

"Nosotros lo que tenemos plasmado en la boleta son ideas y un proyecto de país. Después, el tema de si uno lo capitaliza o no, si te suma o te resta, bueno, eso lo tendrá que evaluar la gente el 26 de octubre. Lo que no cambió en nada son las ideas que defendemos y la postura que tenemos hacia la Argentina que queremos", afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Tras bajar su candidatura, Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto

Tras la renuncia de Espert, Santilli encabezaría la lista bonaerense de LLA.

Por qué Santilli puede reemplazar a Espert como cabeza de lista de LLA en vez de Karen Reichardt

play

Francos justificó la renuncia de Espert: "Del sábado al domingo se ve que reflexionó"

Javier Milei encabezará un nuevo acto de campaña en el Movistar Arena a partir de las 18.

Tras la renuncia de Espert, Milei relanza la campaña de LLA en un acto en el Movistar Arena

José Luis Espert renunció a su candidatura y los memes no tardaron en aparecer.

La reacción en redes de la renuncia de José Luis Espert

Diego Santilli reemplazará a José Luis Espert en la lista.

Milei confirmó que Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en la Provincia

Rating Cero

Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Las prometedoras Series que ya están disponibles en el extenso catálogo de Netflix
play

Esta serie al estilo western llegó con varias temporadas a Netflix y tiene a todos los usuarios sorprendidos: cuál es

soledad.La actriz creía que E.T. era real y Spielberg decidió mantener viva su ilusión durante el rodaje.

La impresionante transformación de Drew Barrymore, la actriz de E.T: así se ve hoy

Antonela Roccuzzo volvió a compartir uno de sus looks más virales.

​Anto Roccuzzo no dio tregua: el look que se robó las miradas con un short súper corto

Una serie policial que mezcla la cultura navaja en Estados Unidos.
play

El apasionante thriller que se está robando todas las miradas en Netflix: una serie que te va a marcar

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

últimas noticias

La oposición rechaza que se reimpriman las boletas.

La oposición rechazó que se reimpriman las boletas tras la renuncia de Espert

Hace 17 minutos
play

La Libertad Avanza presentó ante la Justicia la renuncia de Espert y pidió la reimpresión de boletas

Hace 17 minutos
JP Morgan es el banco que elabora el índice del riesgo país.

JP Morgan deja de informar el riesgo país de Argentina en tiempo real: ahora será diario

Hace 40 minutos
Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Hace 1 hora
Espert renunció a su candidatura y a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

Adorni contó cómo fue la renuncia de Espert: "Dio un paso al costado en pos de las ideas"

Hace 1 hora