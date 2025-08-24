Más problemas para Javier Milei: el jueves se reúne la comisión investigadora del caso $LIBRA

24 de agosto de 2025 Inicio
La oposición logró forzar la puesta en marcha de la comisión sobre la criptomoneda $LIBRA, que investiga a Javier Milei, su hermana Karina y a su entorno.

En medio del escándalo por los audios de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Cámara de Diputados confirmó que el jueves 28 de agosto a las 14 se reunirá la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA en el Anexo “C”. El encuentro definirá a sus autoridades y el calendario de trabajo, un paso que el oficialismo demoró durante meses.

Javier Milei junto a su hermana, Karina.
El cuerpo lleva más de cuatro meses creado, pero su puesta en marcha quedó trabada por maniobras dilatorias de La Libertad Avanza. Dos intentos previos para elegir autoridades terminaron en empate 14 a 14. La semana pasada, la oposición aprobó una resolución presentada por Maximiliano Ferraro que establece que, en caso de empate, la presidencia será para el bloque con mayor representación parlamentaria.

Con ese cambio, la conducción quedaría en manos de la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva. “Queremos que venga la hermana del Presidente”, adelantó Selva, en alusión a Karina Milei, cuyo eventual paso por el Congreso incomoda a la Casa Rosada.

La investigación apunta al presidente Milei, su hermana y a su entorno, por la supuesta promoción de una estafa financiera desde su cuenta de X. El expediente también involucra al empresario Hayden Davis, señalado como creador del esquema, y a Mauricio Novelli, un trader con vínculos con Olivos.

El avance legislativo ocurre en paralelo a la crisis de la ANDIS, tras la difusión de audios atribuidos al desplazado titular Diego Spagnuolo. En ellos se mencionan pedidos de coimas y aparecen los nombres de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, admitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Si la comisión queda formalmente constituida el jueves, tendrá plazo hasta noviembre para investigar el caso $LIBRA. El proceso coincidirá con la campaña electoral y abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno en el momento más delicado de la gestión Milei.

