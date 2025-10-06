​Anto Roccuzzo no dio tregua: el look que se robó las miradas con un short súper corto Con un conjunto casual azul y un outfit total white, volvió a mostrar que combina deporte y moda con naturalidad.







Antonela Roccuzzo volvió a compartir uno de sus looks más virales. Redes sociales

En cada aparición, Antonela Roccuzzo genera comentarios y miradas. Ya sea en la cancha alentando a Lionel Messi, en la gala de una marca internacional o en su propio Instagram, logra marcar tendencia. Esta vez no fue la excepción.

En redes sociales, la rosarina compartió un look deportivo que no pasó inadvertido. Se trata de un tracksuit azul celeste oversize, con buzo holgado y short a la altura del muslo, que llamó la atención por lo cómodo y canchero. La combinación le permitió mostrarse fresca y relajada, en una pose casual contra una pared de concreto, descalza y con el pelo suelto. El detalle del short corto y amplio en las piernas fue lo que terminó de robarse las miradas de sus seguidores.

Más allá de la foto, ese estilo tiene un trasfondo que la propia Antonela viene construyendo: la mezcla de un perfil sofisticado, vinculado a marcas de lujo, con el costado deportivo que acompaña tanto en su día a día como en sus rutinas de entrenamiento.

El look total white de Antonela Roccuzzo para jugar al tenis El azul oversize no fue el único outfit que dio que hablar. Hace unos días, Antonela también compartió un video entrenando tenis con un conjunto total white, compuesto por top deportivo, zapatillas, medias altas y un skort, esa prenda híbrida entre falda y short que se convirtió en una de las tendencias fuertes de este año.

Ese atuendo pertenece a una marca deportiva con la que colabora desde hace tiempo y que la acompaña en su faceta de entrenamientos. A eso se suma su propia línea de indumentaria, lanzada meses atrás en simultáneo en Argentina y Estados Unidos, que la posiciona también como emprendedora dentro de la industria. antonela-roccuzzo-blanco-tenis Lo interesante de estas elecciones es cómo combina la funcionalidad con el estilo. En la cancha, el blanco total le da un aire minimalista y sofisticado sin perder comodidad. Fuera del deporte, el tracksuit azul deja en claro que los conjuntos deportivos ya no son solo para entrenar, sino que pueden funcionar como pieza urbana con onda.

