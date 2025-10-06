IR A
IR A

​Anto Roccuzzo no dio tregua: el look que se robó las miradas con un short súper corto

Con un conjunto casual azul y un outfit total white, volvió a mostrar que combina deporte y moda con naturalidad.

Antonela Roccuzzo volvió a compartir uno de sus looks más virales.

Antonela Roccuzzo volvió a compartir uno de sus looks más virales.

Redes sociales

En cada aparición, Antonela Roccuzzo genera comentarios y miradas. Ya sea en la cancha alentando a Lionel Messi, en la gala de una marca internacional o en su propio Instagram, logra marcar tendencia. Esta vez no fue la excepción.

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 
Te puede interesar:

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

En redes sociales, la rosarina compartió un look deportivo que no pasó inadvertido. Se trata de un tracksuit azul celeste oversize, con buzo holgado y short a la altura del muslo, que llamó la atención por lo cómodo y canchero. La combinación le permitió mostrarse fresca y relajada, en una pose casual contra una pared de concreto, descalza y con el pelo suelto. El detalle del short corto y amplio en las piernas fue lo que terminó de robarse las miradas de sus seguidores.

Más allá de la foto, ese estilo tiene un trasfondo que la propia Antonela viene construyendo: la mezcla de un perfil sofisticado, vinculado a marcas de lujo, con el costado deportivo que acompaña tanto en su día a día como en sus rutinas de entrenamiento.

antonela-roccuzzo-conjunto-deportivo

El look total white de Antonela Roccuzzo para jugar al tenis

El azul oversize no fue el único outfit que dio que hablar. Hace unos días, Antonela también compartió un video entrenando tenis con un conjunto total white, compuesto por top deportivo, zapatillas, medias altas y un skort, esa prenda híbrida entre falda y short que se convirtió en una de las tendencias fuertes de este año.

Ese atuendo pertenece a una marca deportiva con la que colabora desde hace tiempo y que la acompaña en su faceta de entrenamientos. A eso se suma su propia línea de indumentaria, lanzada meses atrás en simultáneo en Argentina y Estados Unidos, que la posiciona también como emprendedora dentro de la industria.

antonela-roccuzzo-blanco-tenis

Lo interesante de estas elecciones es cómo combina la funcionalidad con el estilo. En la cancha, el blanco total le da un aire minimalista y sofisticado sin perder comodidad. Fuera del deporte, el tracksuit azul deja en claro que los conjuntos deportivos ya no son solo para entrenar, sino que pueden funcionar como pieza urbana con onda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

Se confirmó la sesión especial para tratar la remoción de Espert de la Cámara de Diputados

Se confirmó la sesión especial para tratar la remoción de Espert de la Cámara de Diputados

Hace 10 minutos
El parque puede visitarse durante todo el año.

Turismo en Argentina: el parque nacional con un paisaje rocoso rojizo imponente

Hace 25 minutos
Anses indicó de qué forma averiguar a quiénes les corresponde cobrar el Programa Hogar.

Así podés verificar si cobrás el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Hace 33 minutos
Anses detalló cuáles son las condiciones obligatorias que deben cumplir quienes quieran recibir el subsidio del Programa Hogar.

Uno por uno, los requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Hace 38 minutos
Anses detalló los requisitos para no perder el subsidio del Programa Hogar.

Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden perder el subsidio en octubre 2025

Hace 1 hora