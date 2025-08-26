Oscar Zago, sobre el escándalo de las coimas: "Es una bala que entró, rozó y puede dañar otros organismos"

El diputado del MID cuestionó en C5N al oficialismo por el escándalo desatado por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pidió no echarles la culpa a otros sectores ya que “el problema está dentro”.

Para Zago, el Gobierno no le tiene que echar la culpa al kirchnerismo.

El diputado nacional y presidente del bloque MID, Oscar Zago, se refirió en C5N al escándalo que sacude el Gobierno por un presunto entramado de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) . “Es una bala que entró, rozó y puede dañar otros organismos”, aseguró.

Escándalo por coimas: el jefe de seguridad de Nordelta negó haber avisado el allanamiento a los Kovalivker

Para el legislador, en la entrevista de hace un año con el periodista Alejandro Fantino, indirectamente “dicen cosas que sucedieron un año después” . Ante esta situación, señaló en La Mañana que “ es una turbulencia con muchos nubarrones que está sufriendo el Gobierno nacional” .

“ Hace 8 meses vi la nota de Spagnuolo a Fantino y ahí pensé 'esto va a traer cola' . Se lo dije a varios diputados que 'acá hay un problema'. Nos dimos cuenta que algo sucedía, pero si te ponés analizar las palabras de lo que fue el reportaje prácticamente dice todo lo que pasó ahora ”, agregó.

Por otro lado, cuestionó al oficialismo y consideró que otros inconvenientes como el caso $LIBRA no generaba daño para el Ejecutivo, pero ahora, “sí creo que al Gobierno hoy le entró una bala (...) Es una bala de daño. Me parece que es una bala que entró, rozó y puede dañar otros organismos ”.

Al mismo tiempo, consideró que apuntar contra el kirchnerismo durante la época de elecciones, por eso Zago pidió “ no echarle la culpa a nadie”, ya que, en realidad “ el problema lo tenés vos, no te lo realizó un sector político, el problema está dentro”.

“¿De quién es el problema hoy? Del propio Gobierno. Hay que resolver el problema ahí y me parece que no se resuelve echándole la culpa a otro”, sostuvo.

Escándalo de las coimas: Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

En medio del escándalo por la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad, se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, y entregó su celular. Lo hizo en compañía de su abogado, Martín Magram, después de que la Justicia lo buscara sin éxito desde el jueves pasado.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso además el bloqueo de las cajas de seguridad vinculadas a los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como a la familia Kovalivker: Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre Eduardo.

El pedido, que se formalizó a través del Banco Central, apuntó a evitar cualquier maniobra de vaciamiento que pueda entorpecer la investigación. La medida fue solicitada por el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la causa.