El invento ideal para casas con humedad: te purifica el aire y genera un ambiente más saludable

Un dispositivo compacto y silencioso que elimina la humedad y mejora la calidad del aire. Ideal para mantener los espacios frescos y saludables.

Este equipo ayuda a purificar el aire y acelerar el secado de la ropa.

La humedad en los ambientes cerrados no solo afecta las paredes o los muebles, también impacta directamente en la salud y el bienestar dentro del hogar. Pensando en esto, una marca líder en tecnología presentó un dispositivo que promete mejorar la calidad del aire, mantener los espacios secos y crear un entorno mucho más confortable.

El crecimiento del mercado de tecnología doméstica impulsó el desarrollo de productos diseñados para resolver problemas cotidianos de manera inteligente y eficiente. Dentro de este panorama , Xiaomi llama la atención con un nuevo lanzamiento que cambia la forma de enfrentar la humedad con un equipo moderno, compacto y silencioso que, además de eliminar el exceso de agua en el ambiente, ayuda a purificar el aire y acelerar el secado de la ropa.

Con un diseño pensado para adaptarse a cualquier espacio y una interfaz intuitiva que hace más simple su uso , este deshumidificador se presenta como una de las soluciones más completas para quienes buscan hogares más saludables, frescos y libres de humedad.

El Xiaomi Smart Deshumidifier Lite es capaz de extraer hasta 13 litros de humedad al día , lo que equivale a 26 botellas de medio litro. Su potencia lo hace ideal para espacios de entre 20 y 25 metros cuadrados, eliminando la condensación en baños, manteniendo las telas secas y restaurando la frescura en la ropa de cama.

Dispone de un depósito de 3 litros y un sistema de secado automático que se activa luego de su apagado, evitando así la proliferación de bacterias y garantizando un ambiente más higiénico. Además, incorpora un filtro antibacteriano lavable, pensado para mejorar la calidad del aire que circula en casa y proteger la salud de toda la familia.

Su estructura blanca y minimalista se adapta fácilmente a cualquier ambiente sin alterar la decoración. También cuenta con cuatro ruedas giratorias ocultas que facilitan su traslado y un panel táctil superior que muestra los niveles de humedad en tiempo real, ofreciendo una experiencia práctica y sencilla.

En términos de confort, su funcionamiento apenas alcanza los 34 decibelios, lo que lo convierte en un equipo prácticamente silencioso. Esto se debe a un sistema que cancela el ruido en siete etapas, por lo que permite ser usado durante la noche sin interferir con el descanso.

El dispositivo ofrece tres modos principales de uso: inteligente, secado de ropa y suspensión, adaptándose a las distintas necesidades del hogar. Además, incluye 12 funciones de seguridad para evitar sobrecalentamientos o desbordes, garantizando un rendimiento confiable.

Su conectividad con la aplicación Mi Home permite controlarlo desde el teléfono, ajustar parámetros o programar su encendido y apagado de forma remota.