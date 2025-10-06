La Libertad Avanza presentó ante la Justicia la renuncia de José Luis Espert y pidió la reimpresión de boletas

El apoderado del partido libertario entregó un documento ante el juez Alejo Ramos Padilla, en el que además solicitó que Diego Santilli reemplace al diputado como candidato de cara a las próximas elecciones legislativas.

La Libertad Avanza presentó ante el Juzgado Federal 1 de La Plata la renuncia del diputado libertario José Luis Espert como candidato a renovar su banca, luego de que se bajara en medio de las denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado. Además, pidieron que el legislador del PRO Diego Santilli lo reemplace y se reimpriman las boletas.

La periodista Vanesa Petrillo expuso en De Una, por C5N, el contenido de la presentación del apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, ante el juez Alejo Ramos Padilla: "Especificaron que Espert renunció como candidato y piden que sea reemplazado por Diego Santilli, además de la reimpresión de las boletas, que ya están todas impresas".

"Ahora, Ramos Padilla tendrá que resolver sobre esta presentación de La Libertad Avanza. Parece muy difícil que se reimpriman las boletas teniendo en cuenta la cantidad de millones que significa la reimpresión de boletas", agregó en esta línea.

En tanto, previamente, la Justicia Electoral había aclarado que el plazo para modificar los nombres y fotos ya venció y, a tres semanas de la elección, no habría tiempo para imprimir otras nuevas, por lo que es probable que el excandidato figure en la papeleta.

Espert admitió públicamente haber recibido una millonaria transferencia de Machado, acusado de narcotráfico, y anunció que se bajab a “por el bien del espacio” . Sin embargo, el sistema electoral y los tiempos administrativos no acompañan su decisión.

El debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP) complica el panorama. A diferencia del formato tradicional, las nuevas boletas no son diseñadas ni impresas por los partidos, sino por el Estado, mediante licitaciones. Más de 18 millones de boletas ya fueron impresas y cambiarlas implicaría un gasto de entre $10 y 16 mil millones.

Por qué Diego Santilli puede reemplazar a José Luis Espert como cabeza de lista de LLA en vez de Karen Reichardt

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) buscará que su lugar como cabeza de lista lo ocupe Diego Santilli, hasta ahora tercero en la nómina, por encima de Karen Reichardt, quien figura en el segundo puesto.

"El cabeza de lista de la Alianza La Libertad Avanza es el 'Colo' Santilli. Vamos para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vuelta de hoja", afirmó el presidente Javier Milei este domingo en LN+, horas después de que Espert anunciara su renuncia en redes sociales.

Hasta ese momento, la lista tenía como candidatos a Espert, Reichardt y Santilli, en ese orden. Para que el diputado del PRO suba dos puestos, el oficialismo recurrirá al Decreto Reglamentario del Código Electoral N°171, que data de 2019 y establece la paridad de género en ámbitos de representación política.

Según su artículo 7, "cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones PASO o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista".

Para eso, "la agrupación política o en su caso la Justicia Electoral" deberán realizar "los corrimientos necesarios a fin de ordenar" la lista "respetando los requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley N°19.945 y sus modificatorias".

De esta manera, Espert sería reemplazado por Santilli ya que es la primera persona de su mismo género que aparece detrás de él en la lista, y Reichardt se mantendría en el segundo lugar. Para que este movimiento se oficialice, debe ser aprobado por el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

La oposición rechazó que se reimpriman las boletas tras la renuncia de José Luis Espert

La oposición rechazó ante la Junta Electoral Nacional que se modifique la lista oficializada de candidatos en la provincia de Buenos Aires, tras conocerse que el Gobierno aspira a que se habilite la reimpresión de boletas, luego de conocerse la renuncia del candidato José Luis Espert.

"Que atento a los hechos de público conocimiento vinculados a la renuncia del primer candidato de la lista oficializada de la alianza La Libertad Avanza, Jose Luis Espert, por su vinculación con el narcotráfico internacional, venimos por la presente a solicitarle a V.S aplique el criterio de corrimiento ascendente que rige en el fuero, no permitiendo a la mencionada alianza burlar los plazos y la conformación de la lista oportunamente oficializada", sostiene el escrito presentado por la alianza Unión Federal.

Y agrega que "así las cosas entendemos, que producida la renuncia del mencionado candidato, la lista de la mencionada alianza debería ser encabezada por la segunda candidata a diputada nacional de la lista oportunamente oficializada dentro del calendario electoral".

Entre los argumentos principales se menciona que se intenta evitar "la afectación de los intereses jurídicamente tutelados por la propia ley de paridad de género" que procura garantizar la igual de participación política de hombres y mujeres y que las listas electorales "queden conformadas con una intercalación de géneros". Es decir que se busca que en las listas exista un hombre y una mujer alternados.

"Una interpretación contraria a esto, que permita incorporar un candidato que estaba en el tercer lugar como primero, no solo viola el espíritu de la ley sino que deja de manifiesto un criterio machista donde solo puede encabezar una lista de diputados un hombre", agrega.