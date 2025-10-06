Es una de las series más exitosas de Netflix y confirmaron que tendrá 2 temporadas más

El esperado regreso de uno de los mejores títulos de la plataforma. Freepik

Netflix ha confirmado una de las noticias más esperadas por los fanáticos de las series, ya que vuelve una de las más exitosas de la historia de la plataforma. Tal como explicó a BBC, Peaky Blinders regresará a la N roja con dos temporadas adicionales, que contarán con seis episodios cada una.

El equipo de producción seguirá intacto, lo que asegura que se mantendrá el espíritu de la serie: Steven Knight, creador y guionista original, continuará junto con Garrison Drama en la producción, y ahora se suma Kudos, de “La Casa Guinness”. Además, cuenta con la producción ejecutiva de la estrella del programa, Cillian Murphy.

Por otra parte, también se está trabajando en una versión cinematográfica, así que los fans de la serie podrían llegar a ver a los protagonistas en la pantalla grande. Murphy había dejado claro que su regreso dependería de un guion sólido, mientras que Steven Knight ya trabaja en la película, que también se ambientará en Birmingham y continuará la narrativa de la serie.

Cillian Murphy Peaky Blinders Redes sociales

Con un elenco de lujo conformado por Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan, “The immortal man” que actualmente está en fase de posproducción, se estrenará a inicios de 2026. Luego de la sexta temporada, comenzaré a escribir la película, que transcurrirá y se filmará en Birmingham”, había anticipado Knight.

Netflix: detalles de las nuevas temporadas de Peaky Blinders Con respecto a las nuevas temporadas, la historia se situará en 1953, ocho años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Birmingham, todavía marcada por los bombardeos, comienza a levantarse entre el concreto y el acero, y la lucha por controlar la ciudad se intensifica con la llegada de la nueva generación de Shelby. Peaky Blinders Redes sociales La trama seguirá la esencia de la historia original. En ese sentido, estará marcada por la lucha por el poder, la ambición desmedida y el legado sangriento de una de las familias ficticias más famosas de la televisión.