Atención usuarios: cortes de luz programados para el martes 16 de diciembre Durante la jornada se esperan interrupciones en el servicio para varias localidades de Argentina. Conocé todos los detalles. Por + Seguir en







Atención usuarios: cortes de luz programados para el martes 16 de diciembre @MartinDandach

Durante la jornada del martes 16 de diciembre se registran cortes de luz programados a lo largo y ancho de la Argentina, en provincias como Buenos Aires, Salta y Córdoba, entre otras. Conoce las localidades afectadas, los horarios y cuándo va a volver el servicio.

Desde EDESA, Empresa Distribuidora de Energíaeléctrica en Salta S.A, informan regularmente en su página oficial el cronograma de cortes de luz y tareas de mantenimiento en el servicio. La empresa brinda el servicio a 1 millón y medio de personas y cerca de 60 municipios.

Corte de luz Rosario Redes sociales En esa línea, desde EPEC en Córdoba también informaron sobre cortes en las zonas de barrio Quintas de San Antonio y zona rural durante la tarde, y en la mañana para barrios Ivetta, Belgrano, Francisco Martínez, Floresta, Zanardo, zona Centro y rurales. Cooperativas de Lozada y Toledo, entre otros.

Mientras que desde la página oficial del ENRE en el AMBA también comunicaron el estado del servicio eléctrico y los cortes programados para la jornada del martes.

Cronograma de cortes de luz para el martes 16 de diciembre Salta Duración 04:00:00. Zona: Barrios Altos de Metan, Loteo Sirena, Barrio Amec, Barrio D¿auria, Posadas de los Angeles CER, Barrio YPF, Docente Bancario, Kennedy, Loteo Poma, Los Laureles, Zoológico, 157 viviendas CER, Santa Rosa, Los Sauces, Belgrano, Aatra, Luz y Fuerza, Nuevo Hogar, La Parabólica, Creston, La Fraternidad 1 y 2, Balneario, 25 viviendas Judicial, 66 Viv CER, 110 Viv CER, 150 Viv CER . Motivo: Renovación de Red de media y baja Tensión.

04:00:00. Barrios Altos de Metan, Loteo Sirena, Barrio Amec, Barrio D¿auria, Posadas de los Angeles CER, Barrio YPF, Docente Bancario, Kennedy, Loteo Poma, Los Laureles, Zoológico, 157 viviendas CER, Santa Rosa, Los Sauces, Belgrano, Aatra, Luz y Fuerza, Nuevo Hogar, La Parabólica, Creston, La Fraternidad 1 y 2, Balneario, 25 viviendas Judicial, 66 Viv CER, 110 Viv CER, 150 Viv CER . Renovación de Red de media y baja Tensión. Duración 04:00:00. Zona: SALTA - Barrio: LOMAS DEL CERRITO - Barrio: Vº CONSTITUCION - Barrio: EL MIRADOR - ZONAS ALEDAÑAS. Motivo : Renovación de Red de media y baja Tensión.

04:00:00. SALTA - Barrio: LOMAS DEL CERRITO - Barrio: Vº CONSTITUCION - Barrio: EL MIRADOR - ZONAS ALEDAÑAS. Motivo Renovación de Red de media y baja Tensión. Duración 04:00:00. Zona: En la localidad de Coronel Moldes, Zona Rural, B° Mirador de Sol y Luna I, B° Mirador de Sol y Luna II y zonas aledañas. Motivo: Ampliacion de Red de media y baja tensión. Córdoba Mantenimiento y mejoras – martes 16/12 (Río Segundo) De 2 a 3hs Sector: barrios Ivetta, Belgrano, Francisco Martínez, Floresta, Zanardo, zona Centro y rurales. Cooperativas de Lozada y Toledo.

Sector: barrios Ivetta, Belgrano, Francisco Martínez, Floresta, Zanardo, zona Centro y rurales. Cooperativas de Lozada y Toledo. Mantenimiento y mejoras – martes 16/12 (Córdoba capital) De 13:30 a 17:30hs Sector: barrio Quintas de San Antonio y zona rural.

Sector: barrio Quintas de San Antonio y zona rural. Mantenimiento y mejoras hoy 16/12 (Río Segundo) De 2 a 3hs Sector: barrios Ivetta, Belgrano, Francisco Martínez, Floresta, Zanardo, zona Centro y rurales. Cooperativas de Lozada y Toledo. Buenos Aires Desde Coopelectric informaron que en la zona de 07:00 y se extenderá hasta las 11:00 de este martes 16 de diciembre en Olavarría.

Cañuelas: Udaondo, Zona rural 4,5 y 6.

Lomas de Zamora: Lavallol, Temperley y Turdera.

San Vicente.

Escobar y Garín.

La Matanza, González Catán.

Malvinas Argentinas, Pablo Nogues.

Merlo, Mariano Acosta.

Moreno, Cuartel V.

Tigre: Delta 1era sección, Don Torcuato, Troncos del Talar.