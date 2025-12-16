Estados Unidos volvió a atacar otras tres supuestas narcolanchas cerca de Colombia: murieron 8 personas El bombardeo sucedió días después de que Donald Trump amenazara al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser el "siguiente" después de terminar su campaña militar contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Por + Seguir en







Fueron tres ataques diferentes en los que murieron en un total de ocho personas.

Estados Unidos volvió a atacar a embarcaciones que, según sus acusaciones, trasladaban drogas prohibidas hacia su país. El bombardeo se produjo durante el pasado lunes y el objetivo fueron tres lanchas diferentes que navegaban en el oceáno Pacífico, cerca de las costas de Colombia, en lo que significó una nueva ejecución extrajudicial ordenada por Washington en la que murieron ocho personas.

El ataque fue confirmado durante la noche mediante la cuenta oficial de la red social X del Comando Sur de Estados Unidos. "Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", precisaron en la publicación que también contó con un video del momento del bombardeo.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025 Este fue el vigésimo sexto ataque de este tipo ordenado por la Casa Blanca, desde que en septiembre pasado inició su campaña militar para combatir a las bandas del crimen organizado que se dedican a la producción y comercialización de drogas prohibidas que, según Washington, lideraría el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Con este último bombardeo a las supuestas narcolanchas, que en ningún momento las autoridades norteamericanas presentaron pruebas sobre su carga ni la identidad de sus triuplantes, ya se alcanzaron a las 95 víctimas fatales y que diferentes expertos de Naciones Unidas catalogaron como ejecuciones extrajudiciales que violaron el derecho internacional.

Desde Venezuela interpretan que esta campaña militar es una estrategia de Estados Unidos para obligar la salida de Maduro del poder. Días atrás, el presidente norteamericano Donald Trump aseguró que están cerca de comenzar los bombardeos en el régimen chavista y que no sería el único país apuntado por Washington.