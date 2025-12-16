Estados Unidos volvió a atacar otras tres supuestas narcolanchas cerca de Colombia: murieron 8 personas

Estados Unidos volvió a atacar a embarcaciones que, según sus acusaciones, trasladaban drogas prohibidas hacia su país. El bombardeo se produjo durante el pasado lunes y el objetivo fueron tres lanchas diferentes que navegaban en el oceáno Pacífico, cerca de las costas de Colombia, en lo que significó una nueva ejecución extrajudicial ordenada por Washington en la que murieron ocho personas.
El ataque fue confirmado durante la noche mediante la cuenta oficial de la red social X del Comando Sur de Estados Unidos. "Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", precisaron en la publicación que también contó con un video del momento del bombardeo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2000756230252314901&partner=&hide_thread=false
Este fue el vigésimo sexto ataque de este tipo ordenado por la Casa Blanca, desde que en septiembre pasado inició su campaña militar para combatir a las bandas del crimen organizado que se dedican a la producción y comercialización de drogas prohibidas que, según Washington, lideraría el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Con este último bombardeo a las supuestas narcolanchas, que en ningún momento las autoridades norteamericanas presentaron pruebas sobre su carga ni la identidad de sus triuplantes, ya se alcanzaron a las 95 víctimas fatales y que diferentes expertos de Naciones Unidas catalogaron como ejecuciones extrajudiciales que violaron el derecho internacional.
Desde Venezuela interpretan que esta campaña militar es una estrategia de Estados Unidos para obligar la salida de Maduro del poder. Días atrás, el presidente norteamericano Donald Trump aseguró que están cerca de comenzar los bombardeos en el régimen chavista y que no sería el único país apuntado por Washington.
Trump también acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser un "lider del narcotráfico" y lo amenazó con ser el "siguiente" después de Maduro si no depone sus constantes críticas a los ataques a las embarcaciones en el Caribe. De esta manera, la tensión en el Caribe sigue escalando y no solo porque este último ataque sucedió cerca de las costas colombianas, sino que además fue realizado horas antes de que Estados Unidos declarara como terrorista al Clan del Golfo, uno de los cárteles de origen paramilitar más importantes del país y con quien Petro mantiene negociaciones para lograr su desarme.