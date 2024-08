Arde La Libertad Avanza: Lilia Lemoine acusó a Victoria Villarruel de "lavarse las manos" tras la visita a genocidas

Por otro lado, Lourdes Arrieta, quien también es diputada nacional del bloque libertario, filtró chats previos a la visita de legisladores de La Libertad Avanza a genocidas, en donde se ven quiénes más participaron y confirma que se estaba trabajando en un proyecto para beneficiar a los genocidas presos, a la vez que intentó desligar al presidente Javier Milei de toda responsabilidad.

La revelación pública de estos intercambios ocurrió en pleno conflicto interno, mientras el bloque debate echarla luego de la fuerte discusión con su compañero Nicolás Mayoraz tras la votación de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que incluye una denuncia por violencia de género.

Lilia Lemoine tuit La publicación de Lilia Lemoine. X

Los chats filtrados por Lourdes Arrieta

Arrieta, quien había asegurado no saber quién era Alfredo Astiz porque "nació en 1993", publicó un extenso hilo en su cuenta de X (ex-Twitter) con detalles de conversaciones en varios grupos de WhatsApp, uno creado para un encuentro con el padre Javier Olivera Ravasi, nexo para generar la visita al penal, y otro conformado para la propia reunión en Ezeiza.

"No más impunidad. Como dijo el presidente Javier Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces", comenzó la legisladora con su secuencia de publicaciones.

"Todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó 'Comida informal con el Padre Javier…'. Me agrega el propio Ravasi el 23 de febrero y me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo, ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Emilia Orozco, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo", escribió.

Ese primer grupo estaba relacionado a la sanción de leyes de impunidad para favorecer a los represores detenidos, con la participación de los abogados "Ricardo Saint Jean, Laura Olea y el exjuez de la Casación destituido por supuestos cobros de coimas y vinculado a agentes de la SIDE, Eduardo Riggi".

lourdes arrieta Lourdes Arrieta.

"Luego, Ravasi agrega a dos especialistas en el tema: el Dr Maximiliano Frola y el Dr Enrique Munilla Lacasa; y agrega que el proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria manifestando 'los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad'", continuó.

Más tarde, hubo un giro importante: "El 11 de marzo, informa: 'Cambio de tema. El dip. Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar…'".

"El 12 de marzo, Ravasi informa '…que la Corte (Lorenzetti sobre todo) está revocando una tras otra, todas las prisiones domiciliarias que habían otorgado los tribunales inferiores, para de ese modo, seguir con la típica dialéctica marxista' bajando la línea discursiva y política. Ravasi agrega al dip. Santiago Santurio al grupo y aclara: 'Este chat es reservado'. Benedit interviene y recuerda que el viernes es la visita al penal y que los esperan", relató la legisladora.

Ya avanzados los preparativos para la visita al penal, se agregan nuevos miembros: Santurio, Orozco y los también diputados de LLA Gerardo Huesen y Alberto Arancibia. Arrieta menciona que "el Dr. Enrique Munilla agrega un documento en .docx denominado 'Causas escandalosas', a lo cual Lilia Lemoine interviene con un emoji del pulgar demostrando que estaba al tanto de todo lo que ocurría en ese grupo".

"Finalmente, llegamos al día de la primera comida previa a la primera visita a los penales. Como el timbre no funcionaba, iban llegando: 1.Laura Olea 2. Ricardo Saint Jean 3. Alida Ferreyra 4. María Emilia Orozco 5. Santiago Santurio 6. Guillermo Montenegro", enumeró la legisladora al respecto de un encuentro al que ella no asistió.

"El beneficio de este plazo razonable no sería solo para los militares, ayer lo vimos claramente también para muchos legisladores, políticos, empresarios, etc, que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades non sanctas. Es decir, sea como fuere es un win-win (todos terminaríamos ganando si se da). En lo operativo según quedamos el diputado Beltrán Benedit y la diputada Alida Ferreyra se comprometieron a ver la posibilidad de llegar con este planteo a Javier Milei para presentarle junto quizás con el Dr Saint Jean que conoce el tecnicismo el proyecto. Como siempre pedimos reserva de todo. Dios los bendiga", escribió Ravasi.

Victoria Villarruel 3 - sesión senado 22_8.jpg Victoria Villarruel. Ignacio Petunchi

Arrieta subrayó que "este chat muestra claramente otra agenda que no es la del presidente Milei", con intercambios sobre entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA, o críticas al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al juez federal Ariel Lijo.

Más tarde, según refirió la legisladora, el tema avanzó y "un segundo grupo de WhatsApp se crea luego de la comida: creado con fecha 20 de marzo de 2024 por la abogada Laura Olea, bajo el nombre 'Proyecto decreto'. Con muchos diputados de LLA".

"Para que veamos el poder de Ravasi, ante una noticia del 5 de julio, donde titulaban malas noticias para Victoria Villarruel, en Página 12, y luego de que Saint Jean proponía un juicio político contra Ledesma y Slokar; el padre propone hacer de nexo con el Vicepresidente del Consejo de la Magistratura y agrega un dato novedoso. Estuvo presente en la primera reunión la Dra. Agustina Díaz Cordero", relató.

"Otro dato revelador que demuestra a las claras que esto no es la agenda de Javier Milei, y lo exculpa de toda duda, es que con fecha 17 de julio la dip. Alida Ferreyra alude a las publicaciones en los medios de la visita al penal de Ezeiza, manifestando: 'Elaboramos un comunicado los que fuimos el jueves y desde el ejecutivo no nos autorizan a publicar. Que la noticia mañana termina, agradezco a los que puedan manifestarse', a lo que Benedit contesta con relación a Milei: 'un ejecutivo al que le tiembla el pulso para permitirnos sacar un comunicado…'", insistió Arrieta en su defensa del Presidente.

"Claramente, estos diputados tienen otra agenda, y no reparan en tildar al Presidente de blando por temblarle el puso al no imponer la agenda que ellos proponen. Entonces ¿a quién responden? Si admiten que el Ejecutivo los frenó, ¿quién es su líder político?", planteó.

"Otro grupo que no quiero pasar por el alto es 'Visita'. Este se creó con fecha 13 de julio a la salida del penal para armar un comunicado de prensa y la forma de comunicar las fotografías. Otro chat revelador en ese grupo, surge de los dichos del dip. Montenegro donde afirma: 'me pidieron del ejecutivo que no saquemos el comunicado y no hablemos con la prensa, los van a llamar a cada uno', a lo que Benedit responde: 'QUÉ PAPANATAS', en referencia a Javier Milei", señaló la legisladora mendocina.

Siguieron las revelaciones: "Alida Ferreyra admite que fue a Campo de Mayo con Beltrán Benedit, en marzo y se jacta que “nadie supo". Benedit remarcó: "Acabo de hablar con Shariff (Menem, mano derecha de Martín Menem en el congreso) que me llamo e insistí que se apruebe la publicación y cerremos el tema. Está en eso".

Luego, comienzan las dudas sobre las posibilidades de que desde LLA ayuden a tapar lo sucedido: "En ese chat, se puede ver el operativo 'limpieza' donde se pide a todos borrar las fotografías, para poder tapar al máximo lo que había sucedido y negar la visita".

"Quiero agregar que siempre puse en conocimiento de mis autoridades lo que pasó. De esta manera, adjunto chat con Santiago Cossimano (vocero de Menem en el Congreso), donde le manifiesto mi necesidad de expresar y contar lo que había pasado en mis redes, a lo que él me responde que 'tenga paciencia, que el tema estaba pasando' yo le recuerdo que había fotos de la visita. Me pregunta con quiénes; 'Martín Menem las vio'", destacó Arrieta.

"Seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder", concluyó.