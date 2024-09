Andrés Larroque: "La represión frente al Congreso fue un espectáculo aberrante"

El dirigente fue entrevistado por Fernando Borroni en No se desesperen, por Radio 10, y cuestionó como "el Gobierno se expresó privando el aumento de los jubilados y de tener un mínima recomposición, y la manera en que lo celebró."

La represión a personas mayores y a criaturas, que lógicamente se vieron afectadas nos retrotrae a un tiempo en el cual manifestarse es un riesgo en la Argentina", lanzó.

Larroque alegó que la manifestación es un derecho presente en la Constitución Nacional y que se venía de una etapa histórica de expresión del pueblo: "Pareciera que para el presidente esto no es así y que nosotros tenemos que observar y mirar como destruye todo el patrimonio nacional y cómo agudiza esta crisis social que nos lleva al peor momento de la Argentina".

Advirtió además que "todo esto no es gratis y con el tiempo se verá qué significó realmente este veto del Presidente". El ministro bonaerense remarcó además que la trampa en que cayó el Gobierno "porque esta política no tiene salida", a la vez que habló de las supersticiones económicas de Milei y su obsesión por el déficit fiscal. "Estas cosas tienen costo, no lo puedo calificar de triunfo sino que ayer (Milei) tuvo una derrota que le alcanzó para sostener el veto", dijo.

"Me parece macabro la defensa de celebrar un veto de estas características y también en términos políticos me parece paupérrimo que lo considere un triunfo político", subrayó Larroque.