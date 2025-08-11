Alejandro Bercovich: "Marcos Galperin recibió 51 millones de dólares en exenciones impositivas" El periodista reveló las escandalosas cifras que el Gobierno le perdona al empresario, propietario de Mercado Libre, anualmente. Por







El conductor de La ley de la selva, Alejandro Bercovich, reveló las escandalosas cifras que el Estado le perdona anualmente a Mercado Libre, la empresa multinacional de comercio electrónico perteneciente a Marcos Galperin y el detrás de escena de la polémica foto que el presidente Javier Milei se tomó el jueves pasado en Villa Celina.

El Presidente lanzó la campaña en la provincia de Buenos Aires con una foto junto a los candidatos a legisladores que encabezan las listas de cada sección electoral y un provocador slogan: "Kirchnerismo nunca más", que emula la emblemática tipografía utilizada en el informe de la CONADEP.

Pero el periodista aseguró que "la foto que querían en realidad era una foto en el centro de distribución de Mercado Libre que lo iba a mostrar a Milei junto con un Marcos Galperin triunfador, uno de los exponentes de los empresarios que lo bancan y que, de paso, le iba a dar al Presidente la posibilidad de mostrar una inversión".

Sin embargo, el empresario no pudo concederle ese deseo al jefe de Estado ya que, por esas horas, "estaba cerrando balances en la Security and Exchanges Comission (SEC), los balances trimestrales que presenta en Wall Street por no haber querido cotizar en la bolsa porteña".

Sobre esos balances, indicó que "ahí figuran las exenciones impositivas que recibió durante el primer semestre del año Mercado Libre". "En una nota de los estados contables, Galperin consigna cuanta guita de la nuestra recibió mientras el Presidente vetaba el aumento a los jubilados, la guita para las familias de personas con discapacidad y el dinero para el Garrahan", detalló.