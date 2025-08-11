12 de agosto de 2025 Inicio
Alejandro Bercovich: "Marcos Galperin recibió 51 millones de dólares en exenciones impositivas"

El periodista reveló las escandalosas cifras que el Gobierno le perdona al empresario, propietario de Mercado Libre, anualmente.

El conductor de La ley de la selva, Alejandro Bercovich, reveló las escandalosas cifras que el Estado le perdona anualmente a Mercado Libre, la empresa multinacional de comercio electrónico perteneciente a Marcos Galperin y el detrás de escena de la polémica foto que el presidente Javier Milei se tomó el jueves pasado en Villa Celina.

Pero el periodista aseguró que "la foto que querían en realidad era una foto en el centro de distribución de Mercado Libre que lo iba a mostrar a Milei junto con un Marcos Galperin triunfador, uno de los exponentes de los empresarios que lo bancan y que, de paso, le iba a dar al Presidente la posibilidad de mostrar una inversión".

Sin embargo, el empresario no pudo concederle ese deseo al jefe de Estado ya que, por esas horas, "estaba cerrando balances en la Security and Exchanges Comission (SEC), los balances trimestrales que presenta en Wall Street por no haber querido cotizar en la bolsa porteña".

Sobre esos balances, indicó que "ahí figuran las exenciones impositivas que recibió durante el primer semestre del año Mercado Libre". "En una nota de los estados contables, Galperin consigna cuanta guita de la nuestra recibió mientras el Presidente vetaba el aumento a los jubilados, la guita para las familias de personas con discapacidad y el dinero para el Garrahan", detalló.

Entonces, en base a información exclusiva, resaltó que el director ejecutivo de la compañía "recibió 51 millones de dólares en exenciones impositivas entre lo que no pagó del Impuesto a las Ganancias y de contribuciones patronales".

Esta cifra "mantiene la tendencia de los últimos años en los cuales Galpern recibió 100 millones de dólares de la nuestra para fomentar un negocio que no parece necesitar de una ayuda".

"Cuando Milei dijo que iba a meter preso a todo aquel que genere déficit, ¿habrá pensado que en algún momento esto genera déficit?", reflexionó.

