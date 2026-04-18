18 de abril de 2026 Inicio
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Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y se mantiene "bajo estricto control militar"

Tras el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, la Guardia Revolucionaria respondió con represalias. El entendimiento inicial duró apenas unas horas.

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La reapertura del estrecho duró apenas unas horas.

La reapertura del estrecho duró apenas unas horas.

Irán aseguró este sábado que volvió a imponer un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, pese a haber anunciado su reapertura durante la tarde del viernes, en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos por el bloqueo a sus puertos.

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Según informó el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, vocero del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, la estratégica vía marítima “ha regresado a su estado anterior” y se encuentra nuevamente bajo supervisión total de las Fuerzas Armadas iraníes.

El funcionario precisó que esto implica limitaciones al tránsito en uno de los corredores energéticos más relevantes del mundo, por donde circula cerca del 20% del petróleo global.

Donald Trump
Donald Trump, clave en el tira y afloje del estrecho de Ormuz.

Donald Trump, clave en el tira y afloje del estrecho de Ormuz.

Zolfagari explicó además que, en el marco de las negociaciones recientes, Teherán había habilitado un paso “limitado y administrado” para algunos buques comerciales y petroleros como señal de distensión. Sin embargo, esa flexibilización fue revertida ante lo que consideran un incumplimiento reiterado de Washington en relación con el bloqueo.

“Mientras Estados Unidos no garantice la libre circulación de embarcaciones hacia y desde Irán, el estrecho de Ormuz seguirá bajo un control riguroso”, advirtió el portavoz militar.

En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que el paso marítimo podría no mantenerse abierto si persisten las restricciones estadounidenses.

A través de redes sociales, también cuestionó declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre la situación en la zona y las negociaciones en curso. “Con estas afirmaciones no lograron imponerse en la guerra ni lo harán en la mesa de diálogo”, expresó. Qalibaf agregó que la circulación en el estrecho se permitirá únicamente bajo rutas específicas y con autorización de Irán.

Por su parte, Trump había afirmado el viernes que el estrecho de Ormuz estaba “completamente abierto” para el comercio internacional e incluso había deslizado la posibilidad de una cooperación con Irán para extraer uranio enriquecido, una propuesta que fue rechazada de plano por Teherán. El portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Bagaei, aseguró que ese material “no saldrá del país”.

donald trump
El anuncio de Donald Trump por la apertura del estrecho de Ormuz.

El anuncio de Donald Trump por la apertura del estrecho de Ormuz.

Trump calificó la guerra con Irán como una "pequeña intervención": "Debería terminar bastante pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió la ofensiva bélica en Irán como una "pequeña intervención", fundamental para bloquear el programa nuclear de Teherán, que "debería terminar bastante pronto". El mandatario justificó la operación militar durante un evento político en la ciudad de Las Vegas.

El jefe de Estado vaticinó un cierre rápido del conflicto y descartó la necesidad de prorrogar el alto el fuego, con fecha de caducidad para el próximo 22 de abril. Según el líder republicano, el progreso de las reuniones bilaterales acerca la firma de un pacto definitivo.

Para respaldar la decisión del ataque inicial de febrero, Trump reiteró que, sin esa acción preventiva, los iraníes "ahora tendrían armas nucleares". Además, remarcó la voluntad actual de su contraparte para sellar un tratado en el corto plazo.

El proceso diplomático cuenta con la mediación activa de Pakistán, sede actual de los debates de paz entre ambas potencias. Frente a este contexto, el mandatario dejó la puerta abierta a un viaje oficial hacia ese territorio asiático y afirmó: "Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad".

A pesar del clima optimista, la Casa Blanca mantiene la presión frente a un eventual colapso de los canales de diálogo. Sobre este punto particular, Trump lanzó una advertencia tajante para sus rivales e indicó que "si no hay acuerdo, se van a reanudar los combates".

Para finalizar, el presidente destacó el impacto asfixiante de las restricciones marítimas sobre la economía iraní. "Tenemos una muy buena relación con Irán en este momento. Es difícil de creer, pero creo que es una combinación de aproximadamente cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy potente. El bloqueo es tal vez más potente que los bombardeos", sentenció.

Se respeta la tregua: Israel no reportó ataques aéreos ni sirenas

En paralelo con la situación entre Irán y Estados Unidos, el conflicto en la región mostró una leve pausa en el frente israelí. Por primera vez en más de 24 horas no se registraron ataques aéreos ni activación de sirenas en Israel, tras semanas de ofensivas con misiles, drones y cohetes lanzados por Irán, Hezbollah desde el Líbano y posteriormente los hutíes desde Yemen.

El primer ministro Benjamin Netanyahu remarcó que los objetivos militares en el frente norte siguen vigentes, en particular el desmantelamiento de Hezbollah, y advirtió que la ofensiva aún no terminó.

beirut
Israel reporta calma en la regi&oacute;n

Israel reporta calma en la región

En tanto, desde Beirut, el presidente libanés Joseph Aoun calificó como “delicada y crucial” la instancia actual de negociaciones con Israel y llamó a reforzar la unidad interna para sostener el alto el fuego, en un contexto de fuerte atención internacional sobre el país.

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