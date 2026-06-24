Javier Milei recibirá a Flávio Bolsonaro en medio de la tensión con Lula da Silva El cónclave con el senador, pautado para el próximo lunes en Buenos Aires, consolida un nuevo gesto político del Gobierno hacia la oposición conservadora de Brasil. El hijo del expresidente llega al país en plena campaña como candidato presidencial por el Partido Liberal. Por Agregar C5N en









Flávio Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil, junto a Javier Milei.

El presidente Javier Milei y el senador brasileño Flávio Bolsonaro mantendrán una reunión el próximo lunes en la Ciudad de Buenos Aires para afianzar vínculos políticos. El encuentro refleja un claro respaldo al espacio conservador de Brasil en un contexto de fricción diplomática con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ambos dirigentes coincidirán en la capital argentina durante una conferencia internacional organizada por la Israel Allies Foundation. El evento se desarrollará entre el 28 y el 30 de junio con el eje puesto en la promoción de la cooperación estratégica entre Israel y los países de América Latina.

El legislador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro llega al país en plena campaña como candidato presidencial por el Partido Liberal. Su plataforma electoral propone medidas de mano dura contra el crimen organizado con el objetivo de achicar la distancia en los sondeos frente a Lula da Silva.

La cita entre Milei y el dirigente opositor brasileño ocurrirá un día antes del viaje del mandatario argentino a Asunción, Paraguay. En dicha ciudad, el jefe de Estado participará de la cumbre de líderes del Mercosur.

La reunión profundiza las diferencias diplomáticas con Brasil El nuevo acercamiento con el bolsonarismo suma frialdad a la relación institucional entre Argentina y la actual administración brasileña. La tensión política contrasta con los intereses económicos estratégicos compartidos, ya que el país vecino es uno de los principales socios comerciales a nivel nacional.

La foto en Buenos Aires representa una señal directa a la oposición brasileña en la antesala de la cumbre regional. Durante el foro internacional en Asunción, el Presidente compartirá escenario con los representantes del gobierno de Lula da Silva, con quienes mantiene distancia ideológica. El vínculo entre el mandatario argentino y el entorno de Jair Bolsonaro se mantiene constante desde la asunción en la Casa Rosada. La última coincidencia pública entre Milei y el senador conservador ocurrió durante el mes de marzo en una cumbre de dirigentes de derecha en Chile.