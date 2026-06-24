24 de junio de 2026 Inicio
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Quién es Martín Matzkin, el hombre de Bullrich que reemplazará a Adrián Ravier tras su renuncia en Diputados

Es funcionario del Ministerio de Seguridad y ocupará la banca que dejará Ravier para asumir como vocero presidencial.

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Martín Matzkin

Martín Matzkin, hombre de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

La renuncia de Adrián Ravier a su banca en la Cámara de Diputados para asumir el cargo de vocero presidencial abrirá la puerta para el ingreso de Martín Matzkin, hombre de Patricia Bullrich que actualmente se desempeña en el Ministerio de Seguridad.

Paula Giménez y Lucas Aguilera.
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Con su desembarco en el Congreso, la presidenta del bloque oficialista sumará un nuevo legislador que le responde de manera directa en un escenario marcado por las diferencias cada vez más visibles con el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

Matzkin llegará a la Cámara baja por ser el siguiente candidato en la lista libertaria de La Pampa en las elecciones legislativas del 2025. Aunque la primera suplente es Adriana García, referentes del PRO darían lugar a la aplicación del criterio de paridad de género que habilitaría el ingreso de Matzkin.

Mart&iacute;n Matzkin jur&oacute; en la C&aacute;mara de Diputados.

Martín Matzkin juró en la Cámara de Diputados.

Abogado de profesión y con una extensa trayectoria política, Matzkin ocupa actualmente la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad. Además, pertenece a una familia con peso en la política nacional: es sobrino de Jorge Rubén Matzkin, quien fue ministro del Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

Su recorrido político comenzó en el peronismo pampeano. Fue presidente de la Juventud Peronista y participó activamente en la campaña de Néstor Kirchner en La Pampa durante 2003. Años más tarde se acercó al PRO, donde construyó una relación política con Carlos Mac Allister, uno de los principales referentes del macrismo en la provincia.

Bullrich gana fuerza en el Congreso

La posible incorporación de Matzkin es leída en el Congreso como un refuerzo para el sector que responde a Bullrich dentro del oficialismo. La presidenta del bloque libertario en el Senado ya cuenta con legisladores cercanos distribuidos en el bloque libertario y la llegada de otro dirigente de su confianza ampliaría su capacidad de influencia en las discusiones parlamentarias.

El movimiento cobra especial relevancia en momentos en que las diferencias entre Bullrich y el núcleo político que rodea a Milei ganan volumen dentro del oficialismo. En ese contexto, la eventual asunción de Matzkin aparece como una señal de fortalecimiento de la senadora en uno de los principales ámbitos de poder del Gobierno: la Cámara de Diputados.

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