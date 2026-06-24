Quién es Martín Matzkin, el hombre de Bullrich que reemplazará a Adrián Ravier tras su renuncia en Diputados Es funcionario del Ministerio de Seguridad y ocupará la banca que dejará Ravier para asumir como vocero presidencial. Por Agregar C5N en









Martín Matzkin, hombre de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

La renuncia de Adrián Ravier a su banca en la Cámara de Diputados para asumir el cargo de vocero presidencial abrirá la puerta para el ingreso de Martín Matzkin, hombre de Patricia Bullrich que actualmente se desempeña en el Ministerio de Seguridad.

Con su desembarco en el Congreso, la presidenta del bloque oficialista sumará un nuevo legislador que le responde de manera directa en un escenario marcado por las diferencias cada vez más visibles con el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

Matzkin llegará a la Cámara baja por ser el siguiente candidato en la lista libertaria de La Pampa en las elecciones legislativas del 2025. Aunque la primera suplente es Adriana García, referentes del PRO darían lugar a la aplicación del criterio de paridad de género que habilitaría el ingreso de Matzkin.

Martín Matzkin juró en la Cámara de Diputados. Abogado de profesión y con una extensa trayectoria política, Matzkin ocupa actualmente la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad. Además, pertenece a una familia con peso en la política nacional: es sobrino de Jorge Rubén Matzkin, quien fue ministro del Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

Su recorrido político comenzó en el peronismo pampeano. Fue presidente de la Juventud Peronista y participó activamente en la campaña de Néstor Kirchner en La Pampa durante 2003. Años más tarde se acercó al PRO, donde construyó una relación política con Carlos Mac Allister, uno de los principales referentes del macrismo en la provincia.