23 de junio de 2026 Inicio
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Abelardo de la Espriella destacó su relación con Javier Milei: "Latinoamérica se está levantando"

El presidente electo de Colombia se refirió a su vínculo con el mandatario argentino y afirmó que ambas administraciones buscarán "consolidar la libertad, la democracia y las oportunidades".

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Abelardo de la Espriella y Javier Milei.

Abelardo de la Espriella y Javier Milei.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, le agradeció al mandatario argentino, Javier Milei, por sus felicitaciones después de su triunfo en el balotaje contra Iván Cepeda, luego de imponerse en un resultado ajustado por apenas 250.000 votos de diferencia.

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De la Espriella publicó un mensaje en la red social X en el que expuso su gratitud hacia el jefe de Estado y remarcó el vínculo con la Argentina. "Gracias, presidente Javier Milei. Latinoamérica se está levantando. Trabajaremos juntos para consolidar la libertad, la democracia y las oportunidades para nuestros pueblos. ¡Rugen el León y el Tigre! Firme por la Patria. (A.D.L.E)", expresó.

En tanto, previamente el líder de La Libertad Avanza había celebrado el triunfo del candidato de Defensores de la Patria: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad, carajo".

La publicación de Abelardo de la Espriella.

La publicación de Abelardo de la Espriella.

Las promesas de campaña del líder de Defensores de la Patria tuvieron como eje terminar con los procesos de paz con grupos armados, legalizar el porte de armas para civiles, eliminar ministerios, sacar a Colombia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, y recomponer las relaciones entre Colombia e Israel, entre otros.

El empresario dice defender la Patria, la familia, la economía de libre mercado, la reducción del Estado y la propiedad privada. De la Espriella se opone a la interrupción voluntaria del embarazo, al feminismo, a la eutanasia y a la adopción homoparental. En campaña prometió cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que procesa a los exguerrilleros y exmilitares que han cometido crímenes de lesa humanidad en Colombia.

Donald Trump llamó a Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su triunfo en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo por vía telefónica al abogado Abelardo de la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta electoral de Colombia y propuso una agenda de trabajo bilateral.

El mandatario norteamericano comunicó el contacto a través de sus redes sociales oficiales, donde ponderó el resultado de los comicios en el país sudamericano. Trump calificó el desenlace de la jornada como una "histórica victoria como próximo presidente de Colombia".

El líder de la Casa Blanca dejó un mensaje explícito sobre la conversación con el dirigente electo. "Acabo de hablar con Abelardo de la Espriella y lo felicité por su histórica victoria como próximo presidente de Colombia", escribió el jefe de Estado.

Asimismo, Trump elogió el desempeño de las instituciones electorales colombianas a cargo de la organización del balotaje del fin de semana. El dirigente estadounidense calificó el desarrollo del proceso como un trabajo con un "profesionalismo excepcional" e instrumentos "impecables".

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