El índice de la Universidad Torcuato Di Tella, que ya había bajado en agosto, descendió otro 8,2% en septiembre y se ubicó en 1,94. Impactaron las denuncias de corrupción en ANDIS y la derrota en las legislativas bonaerenses.

Los niveles de confianza en el gobierno de Milei son los más bajos de su gestión.

El índice de confianza en el gobierno de Javier Milei cayó por segundo mes consecutivo en septiembre y se ubicó en 1,94 puntos, el nivel más bajo desde el inicio de su gestión , tras el impacto de los escándalos por corrupción que sacudieron al gabinete y la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.

Así lo reveló el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. El dato de septiembre cayó 8,2% respecto al de agosto, cuando ya había sufrido un descenso del 13,6%. Es la primera vez desde diciembre de 2023 que el indicador, que va de 0 a 5, perfora la barrera de los 2 puntos.

Comparado con los niveles de septiembre de 2024, el ICG mostró una caída interanual del 10%. Además, se ubica en un nivel intermedio respecto a los dos gobiernos anteriores: es 31,9% menor que el de Mauricio Macri en septiembre de 2017, pero 23,1% mayor que el de Alberto Fernández en septiembre de 2021.

"Se trata del segundo descenso consecutivo importante del ICG y, aunque algo menor que el del mes de agosto (-13,6%), implica una caída bimestral de gran magnitud (llevando al índice de 2,45 en julio a 1,94 en septiembre). Así, la confianza en la gestión de Javier Milei registra su valor mínimo", señaló el informe.

Los autores destacaron que la encuesta de septiembre "es la primera en llevarse a cabo luego de la difusión del presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)" y "se realizó mayormente luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre pasado".

Dentro del nivel general, los cinco subíndices del ICG registraron caídas comparados con agosto: honestidad de los funcionarios (-3,7%); capacidad para resolver los problemas del país (-3,1%); eficiencia en la administración del gasto público (-11,2%); evaluación general del gobierno (-11,5%), y preocupación por el interés general (-15,1%).

El único sector etario donde el ICG de septiembre mostró un crecimiento fue entre los jóvenes de 18 a 29 años (+17,1%). En cambio, cayó entre las personas de 30 a 49 años (-10,1%) y entre los mayores de 50 (-12,5%). El dato creció levemente en la Ciudad de Buenos Aires (+1,1%), pero descendió en el conurbano (-3,6%) y en el interior del país (10,9%).