A tres años del ataque de Hamas a Israel, el Gobierno reafirmó su lucha "contra el terrorismo y el antisemitismo" La Casa Rosada realizó un publicación en sus redes oficiales, replicada por el canciller Pablo Quirno, donde recordaron a las víctimas y expresaron la solidaridad con sus familias. "Am Israel Jal", señaló el presidente Javier Milei en una serie de posteos en su cuenta de X. Por Agregar C5N en









Milei junto a los argentinos y familiares sobrevivientes del ataque.

El Gobierno reafirmó este miércoles su lucha "contra el terrorismo y el antisemitismo" al cumplirse el tercer aniversario del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.200 personas y se vieron afectados 21 argentinos, entre fallecidos y heridos.

La Casa Rosada realizó un publicación en sus redes oficiales, replicada por el canciller Pablo Quirno, donde recordaron a las víctimas y expresaron la solidaridad con sus familias. Por su parte, el presidente Javier Milei realizó una serie de posteos en su cuenta de X con la frase "Am Israel Jal".

"Este 7 de octubre se cumple un nuevo año desde los brutales ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el pueblo de Israel. Recordamos a las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con sus familias. La Casa Rosada reafirma su más enérgico repudio al terrorismo en todas sus formas y renueva su compromiso con la defensa de la vida y la libertad", señala el posteo realizado desde Balcarce 50.

A tres años del brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel y el pueblo judío, recordamos a sus víctimas, entre ellas argentinos asesinados y secuestrados.



Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.



Argentina no olvida. Argentina no… https://t.co/LkvwQXnMiC — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 7, 2026 El mensaje del embajador argentino en Israel En este marco, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, recordó que "cuando asumí como embajador ante Israel en 2024, mi prioridad eran los más de 20 compatriotas argentinos secuestrados: acompañar a sus familias y reclamar su liberación (junto a la de todos los secuestrados). No era una cuestión política, era una misión humanitaria".

Luego recordó que "mientras muchos miraban para otro lado eligiendo el silencio, el presidente Javier Milei alzó su voz en defensa de las víctimas y en condena del terrorismo en manos del islam radical".

AM ISRAEL JAI. https://t.co/I8rXxtwqhI — Javier Milei (@JMilei) October 7, 2026 "Hoy rindo homenaje a los asesinados y abrazo a sus seres queridos. A las familias de los secuestrados que nunca bajaron los brazos. Y a quienes sobrevivieron a un infierno inimaginable en los túneles de Hamás (algunos durante más de 700 días): su fortaleza y esperanza nos inspiran a todos. Hoy, recordar es un compromiso: defender la vida y la libertad y combatir el terror", completó.