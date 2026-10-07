7 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

A tres años del ataque de Hamas a Israel, el Gobierno reafirmó su lucha "contra el terrorismo y el antisemitismo"

La Casa Rosada realizó un publicación en sus redes oficiales, replicada por el canciller Pablo Quirno, donde recordaron a las víctimas y expresaron la solidaridad con sus familias. "Am Israel Jal", señaló el presidente Javier Milei en una serie de posteos en su cuenta de X.

Por
Milei junto a los argentinos y familiares sobrevivientes del ataque. 

Milei junto a los argentinos y familiares sobrevivientes del ataque. 

El Gobierno reafirmó este miércoles su lucha "contra el terrorismo y el antisemitismo" al cumplirse el tercer aniversario del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.200 personas y se vieron afectados 21 argentinos, entre fallecidos y heridos.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.
Te puede interesar:

Flávio Bolsonaro agradeció el apoyo de Milei tras las elecciones en Brasil: "Dios al mando"

La Casa Rosada realizó un publicación en sus redes oficiales, replicada por el canciller Pablo Quirno, donde recordaron a las víctimas y expresaron la solidaridad con sus familias. Por su parte, el presidente Javier Milei realizó una serie de posteos en su cuenta de X con la frase "Am Israel Jal".

"Este 7 de octubre se cumple un nuevo año desde los brutales ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el pueblo de Israel. Recordamos a las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con sus familias. La Casa Rosada reafirma su más enérgico repudio al terrorismo en todas sus formas y renueva su compromiso con la defensa de la vida y la libertad", señala el posteo realizado desde Balcarce 50.

El mensaje del embajador argentino en Israel

En este marco, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, recordó que "cuando asumí como embajador ante Israel en 2024, mi prioridad eran los más de 20 compatriotas argentinos secuestrados: acompañar a sus familias y reclamar su liberación (junto a la de todos los secuestrados). No era una cuestión política, era una misión humanitaria".

Luego recordó que "mientras muchos miraban para otro lado eligiendo el silencio, el presidente Javier Milei alzó su voz en defensa de las víctimas y en condena del terrorismo en manos del islam radical".

"Hoy rindo homenaje a los asesinados y abrazo a sus seres queridos. A las familias de los secuestrados que nunca bajaron los brazos. Y a quienes sobrevivieron a un infierno inimaginable en los túneles de Hamás (algunos durante más de 700 días): su fortaleza y esperanza nos inspiran a todos. Hoy, recordar es un compromiso: defender la vida y la libertad y combatir el terror", completó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei en el acto con Flávio Bolsonaro.

Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil: "Un gran triunfo"

El Gobierno buscará avanzar con su agenda legislativa y ordenar las negociaciones con gobernadores y aliados en el Congreso.

Milei confirmó que viajará a Madrid el 19 de octubre tras el adelanto de las elecciones en España

Barrons destacó la caída en la imagen de Javier Milei.

Una influyente revista de negocios estadounidense advirtió por la caída de la economía argentina y la imagen de Milei

Impacto regional: la política argentina respondió al escenario brasileño. 

Las repercusiones del arco político argentino ante las elecciones en Brasil

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Milei felicitó a Bolsonaro: "Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas"

Scott Bessent y Javier Milei.

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó que podría volver a asistir con fondos a la Argentina: "Es un gran aliado"

Rating Cero

Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

Freddie Jackson tenía 70 años.
play

Murió el reconocido cantante de blues Freddie Jackson: tenía 70 años

Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

No se vio: se desmayó mientras la Sole cantaba en la despedida de Messi y despertó preocupación

Se trata de la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint.
play

Murió la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint a los 102 años

Qué futbolista le pidió el poncho a La Sole

Insólito trueque: la Sole cambió con Giay el poncho con el que cantó en la despedida de Messi

Interna feroz entre hermanas: la indirecta de Maite Arruza que luego borró.

Escándalo por la reventa de entradas: la hermana de Yanina Latorre lanzó una explosiva indirecta y después la borró

últimas noticias

La cifra del riesgo país se eleva.

El riesgo país vuelve a rozar los 600 puntos y caen las acciones argentinas en Wall Street

Hace 10 minutos
¿Qué pasó con Thiago Messi?

Tuvo que frenar todo: el momento en el que Messi recibió un inesperado pedido de su hijo Thiago

Hace 21 minutos
play

Seguí el debate en comisión por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía

Hace 44 minutos
Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI pidió profundizar el ajuste fiscal y advirtió por el impacto de la crisis energética

Hace 50 minutos
La historia detrás de el poncho que lució Soledad Pastorutti nos transporta hasta Catamarca. 

La historia detrás del poncho de Argentina que usó Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

Hace 55 minutos