Javier Milei se mostró con Victoria Villarruel en el acto aniversario del atentado a la Embajada de Israel

Participaron también los ministros Guillermo Francos (Interior), Luis Petri (Defensa), Sandra Petovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia); la secretaria General de la Presidencia; Karina Milei, el vocero Manuel Adorni; el presidente del bloque de diputados oficialista, Oscar Zago, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Antes del inicio del acto, donde se leyó la lista de los nombres de las 29 víctimas del ataque, se los vio a Milei y Villarruel charlando cordialmente. Fuentes del Gobierno informaron que el Presidente y la vicepresidenta tuvieron una reunión reservada en la Quinta de Olivos para tratar de bajar la tensión.

Javier Milei negó que exista una pelea con Villarruel pero admitió: "No pensamos exactamente igual"

En la entrevista que dio el domingo en La Nación Más, Milei negó que haya un conflicto con Villarruel, a pesar de que el Gobierno la cruzó por convocar a la sesión en el Senado para tratar el mega decreto.

"Con Villarruel no estamos peleados. El video que hizo después de la votación está claro. Tenemos una excelente relación. No pensamos exactamente igual, eso es claro, pero nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente", expresó el mandatario.

En tal sentido, se refirió al comunicado de la cuenta de la Oficina del Presidente en las redes sociales, en el que el Gobierno cuestionó a Villarruel, aunque lo negó. "Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no, eso es el trabajo de ella. Ella habrá hecho la evaluación de costo y beneficio y listo. ¿Quién soy para meterme en el trabajo de ella? Hubo una interpretación maliciosa del comunicado de la Oficina del Presidente", aseguró.