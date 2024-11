Tras el fallo de Casación, Cristina Kirchner participó de un acto en Moreno: "No se bancan que una mujer tenga razón"

La expresidenta estuvo junto a otras 400 mujeres en el hogar municipal de El Polaquito, luego del fallo de Casación que ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. "Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hacen", subrayó.

Allí, aseguró que "no se bancan que una mujer tenga razón" y que, por eso, "hacen lo que hacen". "No importa. Al lado de lo que han tenido que aguantar miles de mujeres, esto no lo veo como un sacrificio, sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país", aseguró CFK en su visita al hogar municipal de El Polaquito.