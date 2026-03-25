25 de marzo de 2026 Inicio
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Confirmado: estos son los autos que pagarán 50% menos para hacer la VTV en abril 2026

El descuento busca aliviar el costo del trámite y facilitar el cumplimiento de este requisito obligatorio para circular.

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Se confirmó quiénes pagarán solo el 50% del trámite.

Se confirmó quiénes pagarán solo el 50% del trámite.

  • En la Provincia de Buenos Aires, la VTV es obligatoria y en abril algunos conductores pueden acceder a un 50% de descuento en la tarifa.
  • El beneficio está destinado principalmente a jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos y tengan el vehículo a su nombre.
  • También pueden acceder personas con discapacidad y algunos vehículos de servicios públicos, con exenciones totales o parciales según la normativa.
  • En la VTV se controlan frenos, dirección, suspensión, neumáticos, luces, emisiones contaminantes, documentación y elementos de seguridad del vehículo.

La Provincia de Buenos Aires mantiene la Verificación Técnica Vehicular (VTV) como un trámite obligatorio para garantizar la seguridad vial y circular conforme a la normativa vigente. En este contexto, durante abril se implementó una medida especial que permite a ciertos conductores acceder a un descuento del 50% en la tarifa, con el objetivo de reducir el impacto económico que implica mantener el vehículo en regla.

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El beneficio está destinado a tres grupos específicos de titulares, que podrán realizar la inspección técnica abonando solo la mitad del costo habitual. La iniciativa busca incentivar el mantenimiento adecuado de los vehículos, asegurando que elementos clave como frenos, luces y emisiones contaminantes cumplan con los requisitos establecidos para circular.

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Para acceder al descuento, los beneficiarios deben cumplir determinados requisitos y presentar la documentación correspondiente al momento de solicitar el turno y asistir a la planta verificadora. De esta manera, se garantiza que la bonificación se aplique de forma correcta durante el período en el que la medida esté vigente.

Qué autos pagan solo el 50% de la VTV en abril 2026

En la Provincia de Buenos Aires, durante abril de 2026, el beneficio del 50% de descuento en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) está destinado principalmente a jubilados y pensionados. Para acceder a la tarifa reducida, el titular del vehículo debe percibir ingresos que no superen el equivalente a dos haberes mínimos y el vehículo debe estar a su nombre.

Para que se aplique el descuento, la verificación debe realizarse dentro del mes correspondiente según el cronograma oficial, que en abril alcanza a los vehículos cuya patente finaliza en 4. Al momento de asistir a la planta verificadora, se debe presentar el último recibo de haberes, la cédula verde que acredite la titularidad y la constancia de la VTV anterior, en caso de tenerla.

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A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

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Este beneficio se otorga de manera individual y aplica solo para un vehículo por año. Además, otros grupos como personas con discapacidad (con Certificado Único de Discapacidad) y vehículos de servicios municipales o de bomberos pueden acceder a exenciones totales o parciales, de acuerdo con la normativa vigente. Gestionar el turno con anticipación permite asegurar el cupo y presentar la documentación necesaria para acceder al descuento.

Qué se controla en la VTV

Durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se realiza una inspección completa de los sistemas de seguridad del automóvil para comprobar que el vehículo esté en condiciones de circular. Entre los puntos principales se revisa el sistema de frenos, donde se mide su eficacia y el equilibrio entre ruedas, además de la dirección y la suspensión, para detectar posibles desgastes o fallas en amortiguadores y rótulas. También se controla el estado de los neumáticos, las luces reglamentarias y el funcionamiento de cinturones de seguridad y apoyacabezas.

Además de la parte mecánica, la VTV también evalúa el impacto ambiental y la documentación del vehículo. Se miden los niveles de emisión de gases y ruidos del escape para verificar que estén dentro de los límites permitidos. A su vez, se revisa el estado del chasis, la presencia de elementos obligatorios como matafuegos con carga vigente y balizas, y se comprueba que los números de motor y chasis coincidan con los datos de la cédula verde.

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