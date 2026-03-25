SUBE gratis: quiénes pueden acceder al beneficio y cuándo estará disponible La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, tiene como objetivo facilitar el acceso al transporte público en todo el país y garantizar la movilidad de los ciudadanos. Por + Seguir en







La medida del Ministerio de Capital Humano busca modernizar y agilizar el acceso al transporte púbico. Redes Sociales

El Gobierno confirmó que la Tarjeta SUBE será gratuita para las personas con discapacidad, medida oficializada a través del Boletín Oficial. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, tiene como objetivo facilitar el acceso al transporte público en todo el país y eliminar las trabas burocráticas que hasta ahora dificultaban el proceso.

Según lo establecido en el Artículo 2° de la normativa publicada el viernes, el Ejecutivo autorizó la firma de convenios específicos para poner en marcha de manera definitiva la entrega gratuita de la tarjeta SUBE. El objetivo es agilizar y modernizar el proceso para que las personas con discapacidad no tengan que presentar documentación adicional en cada viaje, ya que su tarjeta contará con la validación del beneficio.

El acuerdo de cooperación permitirá que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suscriba convenios con la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. Esta articulación forma parte de un trabajo iniciado el 13 de marzo de 2025 del que también participa Nación Servicios S.A., empresa encargada de la infraestructura tecnológica del sistema SUBE.

El transporte público y un nuevo aumento que golpea el bolsillo Redes Sociales El plan es avanzar en la puesta en marcha del beneficio de gratuidad. Una vez activado, el sistema reconocerá automáticamente el perfil del usuario, lo que simplificará el acceso al transporte público. Por el momento, no se anunció cuál es la fecha en la que comenzará a implementarse.

Hasta ahora, las personas con discapacidad debían acreditar su condición exhibiendo su Certificado Único de Discapacidad (CUD) al subir al subte o colectivos, además de realizar trámites presenciales de renovación frecuentes. Lo que se espera con la nueva configuración técnica es que sea más fácil la tramitación y poder agilizar el servicio:

Validación digital automática: el sistema reconocerá el perfil del usuario sin necesidad de presentar documentación física.

el sistema reconocerá el perfil del usuario sin necesidad de presentar documentación física. Más agilidad y respeto: se facilitará el ingreso a las unidades, evitando demoras y situaciones incómodas o discriminatorias.

se facilitará el ingreso a las unidades, evitando demoras y situaciones incómodas o discriminatorias. Cobertura nacional: al integrarse con la plataforma SUBE, el beneficio tendrá vigencia en todas las localidades del país donde el sistema esté disponible.