La cantante habló por primera vez en medio del escándalo con Tini Stoessel, María Becerra y las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina, y usó sus redes sociales para pedir que dejen de hostigarla.

En medio de las versiones que la involucran en un enfrentamiento con Tini Stoessel y María Becerra, Emilia Mernes utilizó sus redes sociales para aclarar su postura. La cantante aseguró que las diferencias ya fueron tratadas en su momento y buscó poner fin a la polémica con un mensaje de calma. "¡Por favor, basta!", suplicó a sus seguidores.

Desde que Emilia está envuelta en la polémica con sus colegas y la supuesta cancelación de las esposas de los jugadores de la Selección argentina, su imagen viene en caída libre: sus seguidores de Instagram comenzaron a abandonarla en una red social donde superaba los 10 millones de fans, y la situación preocupa a sus promotores artísticos.

El escándalo comenzó el 17 de marzo, cuando los fanáticos de Tini notaron que había dejado de seguir a Emilia en medio de rumores de ruptura de la amistad. María Becerra le había sacado "seguir" tiempo atrás luego de su pelea, pero sumó a la guerra entre artistas. Además, a los "unfollow" se sumaron Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, parejas de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Y, como si fuera poco, otras artistas también dejaron de seguirla, y a esto se sumaron los fandoms y los cientos de comentarios en contra de la cantante. Por esa razón, Emilia se vio empujada a romper el silencio y pedir que dejen de hostigarla e inventar situaciones alrededor de su figura que no son ciertas.

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio", comenzó descargando la cantante.

Comunicado de Emilia Mernes

"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta", completó su desesperado pedido.

Duki también salió a respaldar a su pareja con un mensaje en Instagram, donde dejó en claro que la relación es sólida y que ambos prefieren ignorar las acusaciones infundadas contra Emilia Mernes.

La versión que habría desatado el escándalo dentro del círculo íntimo de los futbolistas argentinos fue difundida por los periodistas Marcela Tauro y Santiago Sposato. Según ellos, el conflicto se originó en la fiesta que los jugadores realizaron tras el Mundial de Qatar 2022. Mernes acompañó a Duki en aquel evento, pero —según trascendió— habría tenido actitudes que no fueron bien recibidas por las esposas y parejas de los integrantes de la Selección, motivo por el cual dejaron de seguirla en redes sociales.

Posteo de Duki

"Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea", señaló Tauro sobre el quiebre del vínculo. Sposato agregó que existen chats que confirmarían el malestar entre las protagonistas del grupo. Hace algunas semanas, su número de seguidores en Instagram era 10.100.000 y, en poco más de una semana, quedó en 9.900.000. Esto indica que perdió más de 200 mil seguidores en muy poco tiempo por el hate de las redes sociales.