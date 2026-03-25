Esta serie de terror tiene impronta argentina y ya causa sorpresa en Netflix: cómo es Con una estética cuidada, actuaciones sólidas y una narrativa diferente, la producción de los creadores de Stranger Things se perfila como uno de los grandes estrenos del año. + Seguir en







La serie se estrena el 26 de marzo en Netflix, con una estrategia pensada para generar conversación inmediata entre los espectadores.

Esta serie de terror tiene impronta argentina y ya causa sorpresa en Netflix: el catálogo pochoclero vuelve a generar impacto con un estreno que ya da que hablar a nivel global. Se trata de una producción que combina suspenso, tensión psicológica y una fuerte presencia nacional, ¿cómo es?

Con una narrativa inquietante y una atmósfera perturbadora, la propuesta se posiciona como una de las apuestas más fuertes del 2026 dentro del género. Además la participación de Camila Morrone, quien protagoniza la trama con un rol central, le da visibilidad a una actriz con raíces argentinas en una historia internacional de alto alcance.

A diferencia de otras alternativas del género, apuesta por la incomodidad, lo ambiguo y lo inquietante. En lugar de apoyarse en sustos constantes, construye una tensión que crece de manera progresiva. Mientras otras opciones fusionan géneros, este relato se sumerge de lleno en el terror psicológico a través de un guion que avanza desde lo cotidiano hacia lo perturbador, generando una experiencia intensa para el espectador.

Algo terrible está a punto de suceder Sinopsis de Algo terrible está a punto de suceder, la serie de terror que sorprende en Netflix La historia sigue a una pareja que atraviesa los días previos a su boda, un momento que debería ser feliz, pero que lentamente se transforma en una experiencia cada vez más incómoda.

Cada episodio representa un día distinto en la cuenta regresiva hacia el casamiento. Sin embargo, lejos de construir un argumento romántico, el recorrido sugiere un descenso progresivo hacia lo desconocido. Rachel comienza a notar que algo no encaja: la familia de su pareja se muestra extraña, con silencios incómodos y actitudes inquietantes que generan una sensación constante de alerta.

Algo terrible está a punto de suceder Tráiler de Algo terrible está a punto de suceder Embed - Algo terrible está a punto de suceder | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Algo terrible está a punto de suceder El elenco combina figuras internacionales con una fuerte impronta argentina, uno de los puntos más destacados de la serie: Camila Morrone

Adam DiMarco

Jennifer Jason Leigh

Ted Levine La presencia de Morrone marca un punto fuerte para la representación argentina en producciones globales, aportando identidad y cercanía a la historia.