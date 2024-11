Cristina Kirchner: "La Causa Vialidad empezó como un show y va a terminar de la misma forma"

La expresidenta Cristina Kirchner compartió en sus redes sociales un extenso comunicado en el que denuncia la persecución judicial en su contra en la previa del miércoles donde Casación dará a conocer si confirma o no la sentencia en su contra en el marco de la causa Vialidad.

Bajo el titulo "Los Copitos de Comodoro Py", la dos veces presidenta comenzó su comunicado afirmando que este miércoles el Poder Judicial fallará en su contra cumpliendo una orden del Grupo Clarín que días después del intentó de magnicidio que Cristina sufrió en la puerta tituló “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. "O sea; si no me mataron, tengo que estar presa", manifestó la exmandataria.