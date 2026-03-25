Inhabilitan hasta el año 2099 al conductor que atropelló durante una picada ilegal en Tecnópolis La medida contra el joven de 25 años acompaña la imputación penal por lesiones y delitos contra la seguridad del tránsito tras el incidente en el playón de estacionamiento del predio de Villa Martelli. Por + Seguir en







El BMW está valuado en u$s75.000.

El joven de 25 años que atropelló a un espectador de 22 durante una picada ilegal en el playón de estacionamiento de Tecnópolis, en Villa Martelli, fue inhabilitado para conducir vehículos hasta 2099, según informó en redes sociales el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el organismo provincial justificaron la severidad de la resolución. "Correr picadas no es un juego, es una irresponsabilidad que casi termina en tragedia", advirtieron sobre la carrera clandestina de la que participó Lucas Facundo Arias, el conductor del BMW que embistió a Iván Nicolás Sluger el fin de semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TransportePBA/status/2036877738468876372&partner=&hide_thread=false PICADA ILEGAL Y CHOQUE EN EL PLAYÓN DE TECNÓPOLIS



Un conductor de 25 años embistió a otra persona que debió recibir asistencia médica en el lugar. Ante la actuación de la Justicia, procedimos de inmediato: Licencia inhabilitada hasta el 2099.



Correr picadas no es un juego,… pic.twitter.com/pHWXr0banP — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) March 25, 2026 La víctima recibió el traslado inmediato al Hospital Houssay. Los profesionales médicos constataron lesiones de carácter leve en su rostro y extremidades, mientras que el responsable del vehículo de alta gama resultó ileso tras la colisión.

La Justicia imputó al responsable por delitos contra la seguridad vial Personal de la Comisaría de Villa Martelli procedió a la detención inicial de Arias y realizó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó un resultado negativo. Pese a la ausencia de alcohol en sangre, el comando policial secuestró el vehículo para las pericias de rigor.

El fiscal Gastón Larramendi, titular de la Fiscalía del Oeste de Vicente López, dictó la imputación formal contra el automovilista por el delito de lesiones. La causa penal incorpora además la violación al artículo 193 bis del Código Penal, referido a la creación de situaciones de peligro para la seguridad del tránsito.