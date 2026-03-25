Inhabilitan hasta el año 2099 al conductor que atropelló durante una picada ilegal en Tecnópolis

El joven de 25 años que atropelló a un espectador de 22 durante una picada ilegal en el playón de estacionamiento de Tecnópolis, en Villa Martelli, fue inhabilitado para conducir vehículos hasta 2099, según informó en redes sociales el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
Desde el organismo provincial justificaron la severidad de la resolución. "Correr picadas no es un juego, es una irresponsabilidad que casi termina en tragedia", advirtieron sobre la carrera clandestina de la que participó Lucas Facundo Arias, el conductor del BMW que embistió a Iván Nicolás Sluger el fin de semana.
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La víctima recibió el traslado inmediato al Hospital Houssay. Los profesionales médicos constataron lesiones de carácter leve en su rostro y extremidades, mientras que el responsable del vehículo de alta gama resultó ileso tras la colisión.
La Justicia imputó al responsable por delitos contra la seguridad vial
Personal de la Comisaría de Villa Martelli procedió a la detención inicial de Arias y realizó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó un resultado negativo. Pese a la ausencia de alcohol en sangre, el comando policial secuestró el vehículo para las pericias de rigor.
El fiscal Gastón Larramendi, titular de la Fiscalía del Oeste de Vicente López, dictó la imputación formal contra el automovilista por el delito de lesiones. La causa penal incorpora además la violación al artículo 193 bis del Código Penal, referido a la creación de situaciones de peligro para la seguridad del tránsito.
Aunque el acusado recuperó la libertad horas después del episodio, el proceso judicial en su contra continúa bajo la supervisión de los tribunales competentes. La investigación cuenta con registros fílmicos de testigos clave que permiten la reconstrucción precisa de las maniobras temerarias realizadas en el predio.