El remisero que trasladó a Agostina Vega a la casa de Barrelier reveló la conversación con la adolescente

Ariel, el conductor que llevó a la chica de 14 años hasta el lugar donde la esperaba el único detenido por el femicidio, contó cómo fue el viaje y compartió el profundo sentimiento de culpa que lo acompaña desde la desaparición de la joven.

Femicidio de Agostina: el remisero que la trasladó a la casa de Barrelier dio más detalles del viaje

El caso por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada asesinada el sábado pasado en Córdoba tras permanecer una semana desaparecida, sumó nuevo testimonio clave. Ariel , el remisero que la trasladó hasta la vivienda de Claudio Barrelier, único detenido por el femicidio, reconstruyó en C5N los últimos momentos en los que vio con vida a la joven y reveló el dolor que siente desde entonces.

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“Es triste por cómo terminó todo. Estoy muy dolido. No se puede creer. Pensábamos que podía ser una travesura, pero pasó el tiempo y esto no tiene fin. Lo que vive la familia no tiene nombre”, expresó el conductor.

Según relató, Agostina subió al vehículo sin mostrar señales de preocupación y durante todo el trayecto se mostró alegre . “La nena me dijo que iba a recibir una sorpresa para la madre. Fue contenta y feliz por el momento. Iba confiada. Fue un engaño”, afirmó.

Ariel explicó que jamás sospechó que la adolescente pudiera estar en peligro. “Nunca pensé que la habían engañado a ella y me habían engañado a mí” , sostuvo. Además, recordó que “desde el momento que subió hizo todo el viaje hablando conmigo, de una manera feliz. No la vi usar el teléfono”.

El remisero también describió el momento en que llegó al punto de encuentro, en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. Allí, según contó, Barrelier esperaba a la joven y fue quien se acercó a pagar el viaje.

“Ella ve que él estaba del otro lado de la calle y me dice que él me iba a pagar el viaje. Se cruza esta persona, me pregunta cuánto era el valor y le digo 11.300 pesos. Sacó 9.500 pesos y me dijo que era lo único que tenía”, recordó.

En su relato, Ariel señaló que hubo una actitud que le llamó la atención recién con el paso de las horas. “Él esquivaba todo el tiempo mirarme a la cara. No se puso de frente para pagarme el viaje, sino que giró el cuerpo. Después me ofreció un dólar para completar. Como era la nieta de Miguel, le dije que no había problema. Se dieron la vuelta y se fueron caminando los dos”, detalló.

El conductor aclaró que esa fue la única vez que trasladó a Agostina y que, según tenía entendido, también era la primera vez que la adolescente iba a ese domicilio.

Duro relato del remisero que trasladó a Agostina: "Me siento responsable"

Ariel reconoció que desde entonces convive con un fuerte sentimiento de responsabilidad. “Me quedo con la sensación de que no debía haberla trasladado porque es una menor. Pero lo hice porque ella me brindó confianza. Iba a encontrarse con una persona muy allegada a ella. No había nada sospechoso”, explicó.

En el mismo sentido, agregó: “Debería no haberla dejado bajar, pero no me di cuenta. Ella me dio la certeza de que estaba todo bien. Si la hubiera sentido dudando no la hubiera dejado bajar”.

El hombre contó también que conoció la noticia de que la joven estaba desaparecida en medio del partido entre Belgrano y River. “En el entretiempo vi en las redes sociales que estaban buscando a Agostina. Ahí me di cuenta de que era la nena que había llevado yo la noche anterior”, recordó.

Inmediatamente intentó comunicarse con la familia. “Le dejé un mensaje a la madre con mi número y ella me llamó. Me preguntó llorando a dónde la había llevado. Le conté que la dejé en Fragueiro y Juan del Campillo y que había una persona esperándola. Cuando le describí cómo era, se dio cuenta de quién era. A esa altura llevaba más de 15 horas desaparecida”, relató.

A medida que avanzaba la entrevista, Ariel volvió a expresar el impacto emocional que le dejó el caso. “Me cuesta dormir. Me siento algo responsable”, confesó.

También contó que, tras conocerse el hallazgo del cuerpo de Agostina, se acercó a acompañar a sus familiares. “Cuando dieron la noticia de que encontraron a la nena fui a verlo a Miguel (abuelo de Agostina)”, dijo en referencia al abuelo de la adolescente.