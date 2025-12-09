Volvieron a detectar dos aviones de guerra de Estados Unidos sobrevolando el Golfo de Venezuela Se trataron de dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet que ya habían sido visualizados cerca de las costas latinoamericanas durante el pasado domingo. Por + Seguir en







Este avión de guerra puede realizar misiones de combate, patrulla, apoyo cercano a tierra, escolta y supresión de defensas antiaéreas hostiles.

Al menos dos aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron este martes el Golfo de Venezuela, al norte del estado petrolero de Zulia. Se trataron de unos cazabombarderos modelo F/A-18 Super Hornet que fueron detectados por la plataforma digital FlightRadar24.

Estas maniobras aeronáuticas volvieron a aumentar la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ante la posible orden de Washington de invadir Caracas y que desate un conflicto bélico en la región, después de que estos mismos bombarderos fueran detectados cerca de las costas latinoamericanas el pasado domingo. Ahora, los aviones de guerra efectivamente ingresaron al espacio aéreo venezolano.

El despliegue de los cazabombarderos norteamericanos coincidió con el reposicionamiento del portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de su flota, en el mar Caribe. Primero, los cazabombarderos identificados como "RHINO11" y "RHINO12" sobrevolaron durante el fin de semana la zona adyacente a Curazao y la franja marítima frente al estado venezolano de Falcón. Luego, durante este martes, las naves ingresaron al Golfo de Venezuela, ubicado en la punta noroeste del país.

cazabombarderos usa2 9-12-25 Los cazabombarderos estadounidenses fueron detectados por la plataforma digital FlightRadar24. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el cazabombardero F/A-18 Super Hornet es un avión "multimisión capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie”, equipado con un cañón interno de 20 mm y preparado para integrar misiles guiados y armamento de precisión. Además, es la principal nave de guerra de la aviación naval norteamericana y, a partir del despegue en un portaaviones, puede realizar misiones de combate, patrulla, apoyo cercano a tierra, escolta y supresión de defensas antiaéreas hostiles.

Este despliegue de las Fuerzas Armadas norteamericanas sobre Caracas forma parte de la campaña militar iniciada por la Casa Blanca contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien se lo acusa de liderar bandas del crimen organizado que se dedican a enviar sustancias prohibidas a Estados Unidos. Desde septiembre, Washington ordenó una veintena de ataques contra lanchas que supuestamente trasladaban drogas y habrían partido de las costas venezolanas. Sin embargo, la administración de Donald Trump no aportó ninguna prueba de la carga que transporaban estas embarcaciones ni la identidad de las 87 personas que fueron asesinadas en estas ejecuciones extrajudiciales.