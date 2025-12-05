Estados Unidos volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela: murieron cuatro personas Las víctimas fatales ascendieron a 87, desde que Washington inició la campaña militar contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una organización del narcotráfico. Por + Seguir en







El ataque fue confirmado y difundido por el Comando Sur de los Estados Unidos.

Durante la noche del último jueves, Estados Unidos volvió a atacar una lancha cerca de las costas de Venezuela y en el oceáno Pacífico, en el que murieron cuatro personas. De esta manera, las víctimas fatales ascendieron a 87, desde que Washington comenzó esta serie de ejecuciones extrajudiciales a inicios de septiembre y volvieron a escalar las tensiones entre ambos países.

El ataque fue confirmado y difundido en la cuenta oficial del Comando Sur de Estados Unidos en la red social X, en donde se compartió un video sobre el momento en que la supuesta narcolancha fue impactada por un misil.

"Bajo la dirección de Pete Hegseth -secretario de Defensa norteamericano-, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una Organización Terrorista Designada. La inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron", sostuvo el Comando Sur de Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/1996726797086457886&partner=&hide_thread=false On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025 Desde que Estados Unidos comenzó estos ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas hacia su país, aunque en ningún momento aportaron pruebas al respecto ni la identidad de las personas que iban a bordo, la Casa Blanca elige la red social X para difundir estas ejecuciones extrajudiciales que fueron condenadas por Naciones Unidas. Un punto importante de esta última publicación es la mención destacada del secretario de Defensa, ya que esta semana fue cuestionado por los los medios norteamericanos por la filtración de una información relativa a las operaciones para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Días atrás, el Washington Post reveló que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un prime disparo. El Ejército norteamericano aún no brindó detalles de la organización criminal que supuestamente operaba la lancha en aquella ocasión.

El pasado jueves, el mismo día que se realizó este último ataque, el almirante Frank Bradley, quien se retirará de las Fuerzas Armadas norteamericanos durante diciembre y dejará de estar al frente del Comando Sur, compareció en una reunión privada ante una comisión del Senado estadounidense que investiga la legalidad de las acciones militares de la campaña contra el narcotráfico del presidente Donald Trump. Por último, Trump aseguró esta semana que las Fuerzas Armadas norteamericanas se están preparando para realizar los primeros ataques en territorio venezolano.