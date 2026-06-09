La inversión global en armas nucleares creció un 19% y es la más alta de la historia

Según un informe publicado este martes por la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), las nueve potencias nucleares más importantes del mundo desembolsaron u$s118.800 millones en inversiones en armamento durante 2025, la cifra más alta de la historia.
Según informó Ámbito, la coalición de organizaciones de la sociedad civil, que en 2017 recibió el Nobel de la Paz, señaló que estas acciones cimentan el "peligroso panorama geopolítico actual" y alertaron sobre el riesgo del uso de armas nucleares que, durante este año, es el más alto desde la finalización de la Guerra Fría.
La directora de programas de ICAN y coautora del estudio, Susi Snyder, arremetió contra las potencias y las posibles consecuencias. "Es inconcebible que estos nueve países estén gastando miles de millones en una falsa promesa de seguridad. Las armas nucleares no pueden utilizarse sin provocar una catástrofe", señaló.
Estados Unidos lideró el gasto global en armas nucleares con u$s69.200 millones, y superó al resto de las potencias combinadas. Según la ICAN, esta cifra creció un 22% y equivale al presupuesto actual de la Organización de las Naciones Unidas durante 19 años.
Estados Unidos lidera el gasto en armas nucleares en 2025: el resto, lejos
El país norteamericano estuvo cerca de los u$s70.000 en inversiones nucleares, mientras que China ocupó el segundo lugar en gasto con u$s13.500 millones, seguida de cerca por el Reino Unido con u$s12.600. En las siguientes posiciones se ubicaron Francia (u$s7.700 millones), India (u$s2.800 millones), Pakistán (u$s1.500 millones), Israel (u$s1.200 millones) y Corea del Norte (u$s656 millones).
El informe de ICAN alerta que las potencias nucleares planean mantener y modernizar sus arsenales durante décadas, con la extensión de las inversiones en algunos programas hasta el próximo siglo. La coalición cuestiona que se desvíen miles de millones de dólares hacia el rearme y los conflictos bélicos en lugar de atender necesidades globales prioritarias de la humanidad.