La inversión global en armas nucleares creció un 19% y es la más alta de la historia Según un informe, las nueve potencias nucleares más grandes del mundo desembolsaron u$s118.800 millones en armamento durante 2025. Advierten que el riesgo de uso de armas nucleares es el más alto desde la finalización de la Guerra Fría. Por Agregar C5N en









Potencias mundiales invirtieron en 2025 un valor récord de u$s118.800 millones en armamento nuclear. Redes sociales

Según un informe publicado este martes por la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), las nueve potencias nucleares más importantes del mundo desembolsaron u$s118.800 millones en inversiones en armamento durante 2025, la cifra más alta de la historia.

Según informó Ámbito, la coalición de organizaciones de la sociedad civil, que en 2017 recibió el Nobel de la Paz, señaló que estas acciones cimentan el "peligroso panorama geopolítico actual" y alertaron sobre el riesgo del uso de armas nucleares que, durante este año, es el más alto desde la finalización de la Guerra Fría.

La directora de programas de ICAN y coautora del estudio, Susi Snyder, arremetió contra las potencias y las posibles consecuencias. "Es inconcebible que estos nueve países estén gastando miles de millones en una falsa promesa de seguridad. Las armas nucleares no pueden utilizarse sin provocar una catástrofe", señaló.

Nuclear La inversión en armas nucleares creció en cifras récord durante 2025, por parte de las 9 potencias más grandes del mundo en esa materia. Redes sociales

Estados Unidos lideró el gasto global en armas nucleares con u$s69.200 millones, y superó al resto de las potencias combinadas. Según la ICAN, esta cifra creció un 22% y equivale al presupuesto actual de la Organización de las Naciones Unidas durante 19 años.