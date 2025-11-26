26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Guerra en Ucrania: un enviado de Donald Trump viajará a Rusia para avanzar con el plan de paz

El Kremlin confirmó que Steve Witkoff viajará a Moscú la semana que viene y se reunirá con el presidente Vladimir Putin. Lo acompañarán otros funcionarios estadounidenses "que tienen relación con los asuntos ucranianos".

Por
Witkoff quedó en la mira por sus relaciones con la administración de Putin.

Witkoff quedó en la mira por sus relaciones con la administración de Putin.

Redes sociales

Rusia confirmó que el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, viajará la semana que viene a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin y avanzar en las negociaciones del plan de paz para Ucrania, durante las cuales el Kremlin espera modificar algunos puntos.

Según el gobierno de Estados Unidos, falta poco para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.
Te puede interesar:

Acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: avanzan las negociaciones, pero todavía faltan detalles

"En lo que se refiere a Witkoff, puedo decir que se alcanzó un acuerdo preliminar para que venga a Moscú la próxima semana", anunció este miércoles el asesor de Putin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, en declaraciones al programa Moscú. Kremlin. Putin de la televisión rusa.

Según adelantó, estará acompañado por "una serie de representantes de la Administración (de Trump) que tienen relación con los asuntos ucranianos". "Quizás viaje con él Jared (Kushner), pero no estoy seguro", agregó en alusión al yerno del presidente estadounidense, esposo de su hija Ivanka.

Ushakov afirmó que el Kremlin tuvo acceso a la última versión del plan de paz de 28 puntos propuesto por la Casa Blanca, cuyo borrador no se ha hecho público. "Algunos aspectos pueden verse positivamente, pero muchos requieren discusiones especiales entre expertos", analizó.

La versión original del proyecto había sido criticada por la Unión Europea, que consideró que le otorgaba demasiadas concesiones a Rusia. Ushakov señaló que el nueva borrador necesita "un análisis verdaderamente serio" y acusó a los aliados europeos de Ucrania de "entrometerse" en el proceso de paz.

Witkoff y Ushakov quedaron en medio de una polémica luego de que Bloomberg difundiera la transcripción de una conversación entre ambos donde, supuestamente, el funcionario estadounidense lo asesora y le explica cómo debería encarar Putin las conversaciones con Trump.

La Casa Blanca minimizó el intercambiando, señalando que se trata de las negociaciones diplomáticas habituales, y Ushakov se negó a opinar. "Hablo con Witkoff con frecuencia, pero no comento el contenido de nuestras conversaciones porque son confidenciales. En realidad, nadie debería comentar nada", sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Zelenski afirmó que busca soluciones viables para poner fin a la guerra.

Ucrania y sus aliados se reúnen para debatir el plan de paz de Donald Trump

Bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, aseguró Volodímir Zelenski.
play

Zelenski, ante el dilema del plan de paz con Rusia: "Ucrania se enfrenta a perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave"

Donald Trump junto a Volodímir Zelenski.

Ultimátum de Trump a Ucrania para que acepte su plan de paz

Volodímir Zelenski aseguró que se comunicará con Donald Trump en los próximos días para dar su respuesta sobre la propuesta de Washington y Moscú para terminar la guerra en Ucrania.

Zelenski aseguró que en los próximos días responderá al plan de paz de Trump y Putin

En agosto pasado, Donald Trump y Vladimir Putin celebraron una cumbre en Alaska.

Afirman que Trump y Putin ya tienen acordado un plan para terminar la guerra en Ucrania

El ataque ruso incluyó 470 drones y 48 misiles.

Ataques rusos en el oeste de Ucrania dejaron 25 muertos y más de 90 heridos

Rating Cero

Yanina Latorre estalló contra Pampita.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

¿Messi vs el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

¿Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

Esta comedia romántica navideña ya está disponible en Netflix.
play

Auroras boreales y una historia distinta: la película navideña que tenés que ver en Netflix

¿El regreso de El Show de la Tarde?

Marley y Florencia Peña podrían volver a trabajar juntos en un canal de streaming en 2026

El personaje de SydneySweeney en Euphoria se abrirá una cuenta en Only Fans.

Sydney Sweeney se abre un OnlyFans y genera gran expectativa ante su nuevo rol

El agradecimiento de Holland hacia Downey Jr. no solo refleja la importancia de ese momento para su carrera, sino también el impacto que tuvo en la franquicia.

Revelado: cómo hizo Robert Downey Jr. para elevar a una figura de Marvel cuando los directores casi lo descartan

últimas noticias

Una menor asesinó a su novio.

"Voy a dejar la casa como un colador": las amenazas de la menor que mató a su novio en Remedios de Escalada

Hace 9 minutos
Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora.

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora

Hace 19 minutos
Hasta el momento,  Colapinto es el único piloto que no sumó puntos en el año.

Colapinto marcó cuál será la clave para el Gran Premio de Qatar

Hace 21 minutos
Yanina Latorre estalló contra Pampita.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

Hace 36 minutos
Witkoff quedó en la mira por sus relaciones con la administración de Putin.

Guerra en Ucrania: un enviado de Trump viajará a Rusia para avanzar con el plan de paz

Hace 44 minutos