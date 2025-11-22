IR A
Está en Netflix y tiene una mezcla de comedia romántica con drama empresarial: es una película buenísima

La plataforma de streaming acaba de estrenar una historia de amor que transcurre en Francia durante la época navideña y ya se convirtió en un éxito. ¿Qué pasa cuando el romance se mezcla con los negocios?

Esta película se estrenó en Netflix el 19 de noviembre.

Para los amantes de las comedias románticas, existe un subgénero ineludible que regresa todos los fines de año: las comedias románticas navideñas. Netflix no se queda atrás, y acaba de estrenar una buenísima que, además, mezcla el amor con drama empresarial.

La bestia en mí es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. 
Se trata de El encanto del champán, una producción estadounidense escrita y dirigida por Mark Steven Johnson que llegó a la plataforma el 19 de noviembre. Al atractivo del romance se le suma que la historia transcurre en Francia durante las Fiestas, lo que le da un toque aún más mágico.

La trama es un clásico de este tipo de películas: una chica empresaria de la gran ciudad viaja a un pequeño pueblo y se enamora del dueño del negocio familiar que debe comprar. Pero El encanto del champán supera los clichés con humor, seducción y personajes secundarios entrañables.

el encanto del champagne

Netflix: sinopsis de El encanto del champán

Sydney Price es una ejecutiva estadounidense que viaja a París con una misión de negocios muy concreta: tiene que comprar una marca de champán local para su empresa antes de Navidad. A pesar de estar enfocada en su trabajo, acepta la sugerencia de su hermana de tomarse una noche libre en la ciudad.

Allí conoce a un encantador francés, Henri, y comparten una velada mágica. Pero lo que parecía ser una anécdota romántica se complica cuando Sydney descubre que Henri es el hijo de Hugo Cassell, el dueño de la marca de champán que debe comprar, y está decidido a evitar que su padre la venda.

Tráiler de El encanto del champán

Embed - El encanto del champán | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El encanto del champán

  • Minka Kelly como Sydney Price.
  • Tom Wozniczka como Henri Cassell.
  • Thibault de Montalembert como Hugo Cassell.
  • Sean Amsing como Roberto Salazar.
  • Flula Borg como Otto Moller.
  • Astrid Whettnall como Brigitte Laurent.
  • Xavier Samuel como Ryan Garner.
  • Mitchell Mullen como Marvin Roth.
  • Maeve Courtier-Lilley como Skyler Price.
