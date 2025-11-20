Alejandro Domínguez confirmó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España: cuándo y dónde se jugará El presidente de la Conmebol sorprendió a todos y adelantó que la gran final se jugará a pocos meses del arranque del Mundial 2026 y será en cancha neutral. Por







Argentina y España, dos de las mejores selecciones del mundo.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que Argentina se enfrentará a España en la Finalissima en el mes marzo de 2026, en cancha neutral, en uno de los partidos más esperados por el mundo del fútbol.

El máximo dirigente continental aseguró que el encuentro entre el vigente campeón de la Copa América 2024 y el último ganador de la Eurocopa se enfrentará a tan solo tres meses de disputarse el Mundial 2026. Además, Domínguez aseguró que la sede ya fue definida, aunque no reveló la ciudad elegida para el partido.

España campeón Eurocopa 2024 España es el gran favorito a quedarse con la Finalissima en 2026. Redes sociales El encuentro más esperado del calendario futbolístico internacional será especial para la Selección argentina, ya que buscará volver a ganar el título, tras su triunfo frente a Italia en 2022 por 3-0 y en un termómetro clave para evidenciar el nivel de la Scaloneta ante un rival de la categoría de España.

A pesar de que se habían nombrado varios países como Inglaterra, Arabia Saudita y Uruguay para albergar la gran final, Qatar pica en punta para ser la sede de la Finalissima: el escenario seleccionado sería el Estadio Lusail, en Doha, que ya fue protagonista durante el último Mundial, según el diario español Marca.

La Finalissima, también conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, resurgió en 2022 para reactivar los duelos intercontinentales entre las confederaciones sudamericana y europea, que previamente se habían disputado en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi.

La fecha tentativa para la Finalissima sería el 27 de marzo, coincidiendo con la próxima Fecha FIFA. El máximo organismo futbolístico y las confederaciones involucradas buscaban consolidar este evento como una cita de alcance global. Festejo Selección argentina Copa América 2024 La Selección argentina, bicampeón de América y actual campeón del mundo.