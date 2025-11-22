Se entregó el joven que le pegó una patada en la cabeza a otro en una cancha de fútbol en Merlo El acusado fue identificado como Enzo Sebastián Alegre, de 27 años de edad. Días atrás, le atinó un salvaje golpe a un chico que ya se encontraba en el piso y le generó un impactante desmayo. Por







Este sábado, el joven que le había pegado una patada en la cabeza a otro en una cancha de fútbol de Merlo, en provincia de Buenos Aires, se entregó a la policía. Se trata de Enzo Sebastián Alegre, de 27 años de edad y quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el pasado lunes por la tarde en el predio deportivo La cancha de Pola, ubicado en el barrio de Mariano Acosta, en la localidad bonaerense de Merlo, cuando dos adolescentes empezaron a enfrentarse a golpes de puño. Uno de ellos era el hermano menor de Alegre, de 17 años, y un chico de 16 que finalmente terminaría recibiendo la patada en la cabeza.

Mientras transcurría la pelea, Enzo Sebastián alentó la violencia y evitó que otras personas intercedieran en la gresca. Según un video que filmó uno de los presentes, se lo observó intimidando a los testigos y hasta amenazó con pegarles un tiro con un arma de fuego que no terminó de precisarse si llevaba consigo. "Si te metés, te doy un corchazo", vociferaba mientras gesticulaba con sacar una pistola de su cintura.

La víctima recibió el alta pic.twitter.com/U0u9k6AQrX — INFORBANO (@Inforbanodiario) November 19, 2025 Luego, cuando el chico de 16 años se resbaló y cayó al piso, Enzo Sebastián le pegó una impresionante patada en el rostro y lo dejó inconsciente. Rápidamente, los agresores se retiraron del lugar con nuevas amenazas a los presentes. Otros jóvenes se acercaron a la víctima para asistirla. Posteriormente, fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención médica y fue dado de alta ese mismo día.

A partir de la viralización del violento video, el episodio derivó en una investigación de oficio a cargo de la fiscal Paula Salevsky, de la UFI N° 4 de Morón, por una causa caratulada como homicidio en grado de tentativa.