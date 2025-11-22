22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se entregó el joven que le pegó una patada en la cabeza a otro en una cancha de fútbol en Merlo

El acusado fue identificado como Enzo Sebastián Alegre, de 27 años de edad. Días atrás, le atinó un salvaje golpe a un chico que ya se encontraba en el piso y le generó un impactante desmayo.

Por
Enzo Sebastián Alegre

Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, es acusado de haber cometido el delito de homicidio en grado de tentativa.

Este sábado, el joven que le había pegado una patada en la cabeza a otro en una cancha de fútbol de Merlo, en provincia de Buenos Aires, se entregó a la policía. Se trata de Enzo Sebastián Alegre, de 27 años de edad y quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La nena que fue asesinada mientras jugaba en Tucumán y la mafia que habría detrás
Te puede interesar:

Investigan una venganza mafiosa detrás del crimen de la nena asesinada en Tucumán

El hecho ocurrió el pasado lunes por la tarde en el predio deportivo La cancha de Pola, ubicado en el barrio de Mariano Acosta, en la localidad bonaerense de Merlo, cuando dos adolescentes empezaron a enfrentarse a golpes de puño. Uno de ellos era el hermano menor de Alegre, de 17 años, y un chico de 16 que finalmente terminaría recibiendo la patada en la cabeza.

Mientras transcurría la pelea, Enzo Sebastián alentó la violencia y evitó que otras personas intercedieran en la gresca. Según un video que filmó uno de los presentes, se lo observó intimidando a los testigos y hasta amenazó con pegarles un tiro con un arma de fuego que no terminó de precisarse si llevaba consigo. "Si te metés, te doy un corchazo", vociferaba mientras gesticulaba con sacar una pistola de su cintura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inforbanodiario/status/1991273454809628983&partner=&hide_thread=false

Luego, cuando el chico de 16 años se resbaló y cayó al piso, Enzo Sebastián le pegó una impresionante patada en el rostro y lo dejó inconsciente. Rápidamente, los agresores se retiraron del lugar con nuevas amenazas a los presentes. Otros jóvenes se acercaron a la víctima para asistirla. Posteriormente, fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención médica y fue dado de alta ese mismo día.

A partir de la viralización del violento video, el episodio derivó en una investigación de oficio a cargo de la fiscal Paula Salevsky, de la UFI N° 4 de Morón, por una causa caratulada como homicidio en grado de tentativa.

El miércoles, dos días después del incidente, la policía bonaerense allanó el domicilio de los Alegre. En ese operativo, quedó detenido el chico de 17 años y César Adrián, de 29 años y el mayor de los tres hermanos. Pero no encontraron al principal agresor ni armas de fuego. Ante esta situación, Enzo Sebastián decidió entregarse a las autoridades durante la tarde de este sábado.

Ahora, el expediente quedó bajo la responsabilidad del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El próximo paso es que los acusados brinden su testimonio en indagatoria.

Noticias relacionadas

Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

Algunas personas sienten presión social al enfrentar los rituales navideños.

Por qué hay personas que no les gusta festejar la Navidad: esto dice la psicología

Un grupo de conductores puede evitar el pago de la VTV.

Nuevas normas para la VTV: quiénes no la pagarán en 2026

Las autoridades provinciales dispusieron un fuerte despliegue en Recreo para recuperar el cuerpo del río.

Macabro hallazgo en Santa Fe: fue a pescar y encontró un cuerpo flotando en las orillas del río Salado

Los delincuentes le robaron ahorros en efectivo.

Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

Leé todo lo que se sabe sobre este caso que estremeció a todos

Confesó 79 ataques y fue descubierto por una carta: la historia del asesino serial conocido como el Vampiro de Düsseldorf

Rating Cero

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.

En el rodaje: la China Suárez mostró la fuerte quemadura que sufrió en su cuerpo

El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.
play

"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental

La bestia en mí es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. 
play

De qué se trata La bestia en mí, la miniserie con giros inesperados que sorprende a todos en Netflix

El cuco de cristal arrasa en Netflix.
play

Las mejores 2 series de Netflix que tenés que ver si te gustó El cuco de cristal

Esta película se estrenó en Netflix el 19 de noviembre.
play

Está en Netflix y tiene una mezcla de comedia romántica con drama empresarial: es una película buenísima

Aldana Masset, Miss Argentina, eliminada del certamen

Aldana Masset y su mensaje tras su eliminación temprana en Miss Universo 2025

últimas noticias

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.

En el rodaje: la China Suárez mostró la fuerte quemadura que sufrió en su cuerpo

Hace 6 minutos
play
El expresidente Jair Bolsonaro, en la entrada de su domicilio, el viernes.

Jair Bolsonaro admitió haber manipulado su tobillera electrónica: "Metí un soldador por casualidad"

Hace 30 minutos
Los detenidos por el crimen de Zoe en Tucumán

Investigan una venganza mafiosa detrás del crimen de la nena asesinada en Tucumán

Hace 46 minutos
play
El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.

"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental

Hace 1 hora
Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

Hace 1 hora