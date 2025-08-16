Incendios en España: hay 19 focos activos y más de 70 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego

En medio de una ola de calor con máximas de 45 grados que ya lleva dos semanas, las llamas no dan tregua en las ciudades de Castilla y León, así como también en las provincias de Cáceres y Ourense. Por el momento se reportaron tres muertos.

La ola de calor en España no da tregua, al igual que los incendios que consumieron más de 70 mil hectáreas y al menos 19 focos continúan activos. Las máximas pronosticadas para este fin de semana treparán los 45 grados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó que se incorporarán dos aviones-cisterna italianos para combatir el fuego.

Continúan los incendios en España: el fuego está descontrolado y hay más de 5 mil evacuados

La Agencia Estatal de Meteorología de España informó que hay avisos por temperaturas máximas en todas las comunidades autónomas, salvo Asturias. " En la campiña sevillana el aviso es rojo (peligro extraordinario): se podrán superar 44 grados", detallaron.

Según informó la agencia EFE al menos 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan en 13 incendios, a los que se sumaron otros 2.000 y 450 medios desplegados.

Además, utilizaron por primera vez el sistema de emergencia en los celulares llamado Es-Alert para que abandonen cualquier tipo de actividad en la montaña, en las zonas de Castilla y León, Asturias y Cantabria: "Grave peligro por incendios forestales en Picos de Europa. Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio rural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades".

El 16 de agosto hay avisos por temperaturas máximas en todas las comunidades autónomas, salvo Asturias. En muchas de las zonas los avisos son de nivel naranja (peligro importante). En la campiña sevillana el aviso es rojo (peligro extraordinario): se podrán superar 44 °C. pic.twitter.com/EzwOuzSRRA

"Los incendios que combaten los servicios de extinción en Galicia han calcinado solo en la provincia de Ourense más de 42.000 hectáreas , con hasta diez fuegos activos, mientras que 68 personas siguen confinadas en sus domicilios en diferentes municipios de la provincia", detallaron.

Continúan los incendios en España: el fuego está descontrolado y hay más de 5 mil evacuados

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), actualmente, se mantienen activos 38 incendios en distintas regiones del país, desde Asturias y Galicia hasta la Comunidad Valenciana. La situación es especialmente crítica en Ourense y Zamora, las provincias más afectadas por esta ola de fuegos. El incendio declarado en A Mezquita (Ourense), que se extendió hasta Sanabria (Zamora), obligó a evacuar a 1.700 personas y continúa fuera de control.

En Zamora, la situación comienza a mejorar en zonas como Molezuelas de la Carballeda y Puercas, donde los incendios han sido considerados “prácticamente controlados” tras una noche favorable. Sin embargo, el de Molezuelas podría convertirse en uno de los más devastadores, con más de 30.000 hectáreas quemadas.

Las llamas hicieron que haya 11 autopistas, incluyendo una vía nacional, cortadas y se interrumpió el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia desde la tarde del jueves.

El fuego dejó a tres brigadistas con quemaduras graves, quienes permanecen hospitalizados en A Coruña. Al detenido se le imputan dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves por las heridas sufridas por los trabajadores.