Las perlitas del tremendo show de Bizarrap con Daddy Yankee en el entretiempo de la NFL en el Santiago Bernabéu

El productor argentino y el cantante puertorriqueño sorprendieron a miles de fans, presentando la Session #0/66 en vivo por primera vez, durante una transmisión para más de 150 países.

Desde el lanzamiento de su nueva colaboración, Bizarrap y Daddy Yankee se presentaron por primera vez y lo hicieron con un impresionaste show en el Santiago Bernabéu durante el medio tiempo del primer partido oficial de la NFL en España.

El evento histórico se dio durante la cita deportiva entre Miami Dolphins vs. Washington Commanders, cuando entre el segundo y tercer cuarto, los reflectores se posaron sobre una plataforma montada en el centro del estadio.

En medio de una nube de humo y luces, el productor argentino y el cantante puertorriqueño irrumpieron en el lugar para hacer delirar a las miles de personas que estaban presentes e incluso a los que estaban mirando la transmisión en vivo.

La presentación se dio durante debut de la NFL en un país de tradición futbolera y la unión entre deporte y música latina frente a millones de espectadores conectados desde más de 150 países.

Embed - C5N on Instagram: " EL SHOW DE BIZARRAP Y DADDY YANKEE EN LA NFL El productor argentino y el cantante puertorriqueño presentaron la Session #0/66 en vivo por primera vez en el entretiempo de la NFL que tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid."

Además, este show es el primero que dieron los artistas en conjunto y en vivo desde que hicieron la histórica colaboración presentada el pasado 5 de noviembre y marcó el regreso del reggaetonero a los escenarios luego de haber anunciado su retiro del mismo en 2023.

Bizarrap anticipó la Music Session #42: cuál es el código para escucharla

El productor musical Bizarrap anticipó la Music Session #42 en medio del lanzamiento de su colaboración con Daddy Yankee, por lo que decidió compartir un llamativo adelanto en redes sociales que requiere un código especial para escucharla y la expectativa se disparó.

Todo comenzó con @averigua.bien en Instagram, el usuario "secreto" de Bizarrap que se encargó de anticipar varios secretos con respecto al futuro de las Music Sessions. Una vez que se hizo pública la colaboración con Daddy Yankee, esta cuenta compartió el video en sus historias y agregó un link que redirigió al sitio web oficial del productor (bizarrap.com).

Al ingresar a este link, aparece una hoja titulada BZRP MUSIC SESSION y pide un código de acceso, el cual es 787 y había sido anticipado por el usuario @averigua.bien en sus historias días atrás. Y como si eso no fuera suficiente, directamente lo dice el propio cantante puertorriqueño de 49 años al principio de su canción: "Nueva temporada ya empezó, dale play; Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass; Código 787, alias El Calentón".

Una vez dentro del sitio web, se pueden observar todas las Music Sessions que se lanzaron hasta la fecha y se confirman varias cosas: la de Daddy Yankee es la #0 y la #66 dará cierre a esta histórico segmento de Bizarrap. Y lo más llamativo de todo es que, al seleccionar la #42, se pueden escuchar unos pocos segundos de lo que será la música del tema.