29 de agosto de 2026 Inicio
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Provocación y revancha: las jugadoras de Bélgica festejaron el título de Las Leonas ante Países Bajos

Tras la consagración del seleccionado argentino por penales, las Red Panthers se sumaron de manera inesperada a la celebración albiceleste. Venían de ser eliminadas con polémica en semifinales por el equipo local.

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El video de las jugadoras belgas celebrando junto a las argentinas recorrió las redes sociales en cuestión de minutos.

El video de las jugadoras belgas celebrando junto a las argentinas recorrió las redes sociales en cuestión de minutos.

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El Mundial de Hockey Femenino coronó a Las Leonas como campeonas tras ganarle a Países Bajos por 3-1 en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. De esta manera, rompieron con el reinado de las neerlandesas y consiguieron su tercera estrella.

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Más allá de la hazaña de las deportistas argentinas, lo que logró atraer la atención fue el festejo del seleccionado de Bélgica, segundos después de la final y sobre el pasto sintético. Fue una demostración de alegría por una revancha histórica frente a Países Bajos.

El plantel de Bélgica, que venía de ganarle a Australia y obtener la medalla de bronce, saltó al campo de juego y se sumó a la celebración junto a Las Leonas. Las imágenes de las Red Panthers abrazadas y saltando junto a las jugadoras argentinas generó sorpresa inmediata.

La actitud de las belgas de tomar partido por las argentinas fue una revancha simbólica frente a Países Bajos: Bélgica quedó afuera de la lucha por el título de campeón tras perder con el seleccionado neerlandés en una semifinal envuelta en escándalo por un polémico gol anulado.

La propia señal televisiva RTL Sports resaltó la escena de las jugadoras belgas remarcando que "visiblemente, las Red Panthers habían elegido su bando en esta final".

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Final con video viral

El festejo de las jugadoras de Bélgica por el campeonato que ganaron Las Leonas en el Mundial de Hockey Femenino ante Países Bajos se volvió viral en redes. El video fue bien recibido por los hinchas argentinos, que celebraron la complicidad belga frente al clásico rival europeo. La imagen de la jornada se la llevaron argentinas y belgas unidas en la cancha, mientras el seleccionado neerlandés masticaba la derrota y se quedaba con el segundo puesto.

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